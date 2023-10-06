В Британии призвали Германию передать ракеты Taurus Украине в ответ на удар по Харькову

По словам экс-министра обороны Бена Уоллеса, европейские страны смогли передать ПЗРК Starstreak и ракеты Storm Shadow. Теперь и Германия должна присоединиться к Великобритании и Франции.

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Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию передать Украине ракеты Taurus. По его словам, на удар ВС РФ по Харькову ракетой должна быть ответная реакция. Об этом 6 октября экс-министр написал у себя в X (ранееTwitter).

"Каждый раз, когда Россия наносит удары по гражданскому населению и нарушает международное право, нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры в Украине, необходима ответная реакция", — написал чиновник.

По словам Уоллеса, европейские страны смогли передать ПЗРК Starstreak и ракеты Storm Shadow. Он заявил, что теперь и Германия должна присоединиться к Великобритании и Франции и передать Украине ракеты Taurus.

Бен Уоллес о передаче ракет Taurus Фото: Скриншот

Что такое ракеты Taurus

Семейство немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса "воздух-земля" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц исключает возможность поставлять Taurus в Украину. По его словам, его беспокоит, что придется передать Украине координаты российских военных целей. Это будет означать, что Германия глубже присоединится к войне против РФ.

Также сообщалось, что ВС РФ ударили по Харькову около 7:00 утра 6 октября. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что враг целился в два жилых района. В городе произошли два прилета, — подтвердил мэр Игорь Терехов атаку россиян. Также он заявил, что из-под завалов дома вытащили тело ребенка. Глава Харьковской ОГА уточнил, что, кроме убитого ребенка, ранены 16 человек, среди них — 11-месячный младенец.