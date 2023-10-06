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ВС РФ атаковали Харьков "Искандерами": под завалами нашли тело ребенка (фото, видео)

Взрывы, атака, Харьков
ВС РФ атаковали Харьков

По Харькову произошло два прилета ракет. Удары оккупантов пришлись по жилому дому, под завалами которого нашли тело 10-летнего мальчика.

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Ночью 6 октября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Он отметил, что удары военных РФ пришлись по жилому дому, под завалами которого нашли ребенка.

"Ребенка под завалами жилого дома нашли. К сожалению — мертвым. Соболезнования родителям и родным", — сказал Игорь Терехов.

По словам председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, под завалами дома нашли тело 10-летнего мальчика. Предварительно, пострадали еще 16 человек, среди которых 11-месячный ребенок.

"На месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы", — сказал он.

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В пресс-службе полиции Харьковской области заявили, что по областному центру произошло два прилета российских ракет. Отметили, что на месте происшествия работают профильные службы, следователи и криминалисты.

"По предварительным данным специалистов взрывотехнической службы, россияне ударили по мирному Харькову ракетами типа "Искандер", — рассказали в полиции.

Добавили, что продолжается осмотр мест. Также попросили граждан не выкладывать фото и видео попаданий в социальные сети.

Глава МВД Игорь сообщил, что удар ВС РФ пришелся по гражданским людям.

"Под руинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы. 2 человека спасли сотрудники ГСЧС", — сказал он.

По его словам, были повреждены два многоквартирных дома, разрушен трехэтажный жилой дом. Также из-за вражеского удара возник пожар на площади 50 квадратных метров, спасателям удалось его потушить.

Напомним, ночью 6 октября оккупанты атаковали мирные города Украины беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-131/136. Взрывы прогремели в северных, центральных и южных областях.

Вооруженные силы Российской Федерации запустили по мирным городам 33 дрона-камикадзе. Украинская система противовоздушной обороны смогла уничтожить 25 беспилотников.