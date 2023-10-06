ЗС РФ атакували Харків "Іскандерами": під завалами знайшли тіло дитини (фото, відео)

По Харкову відбулося два прильоти ракет. Удари окупантів прийшлися по житловому будинку, під завалами якого знайшли тіло 10-річного хлопчика.

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Вночі 6 жовтня Збройні сили Російської Федерації атакували цивільну інфраструктуру Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Він зазначив, що удари військових РФ прийшлися по житловому будинку, під завалами якого знайшли дитину.

"Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль — мертвою. Співчуття батькам і рідним", — сказав Ігор Терехов.

Зі слів голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, під завалами будинку знайшли тіло 10-річного хлопчика. Попередньо, постраждало ще 16 людей, серед яких 11-місячна дитина.

"На місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали", — сказав він.

У пресслужбі поліції Харківської області заявили, що по обласному центрі відбулося два прильоти російських ракет. Наголосили, що на місці події працюють профільні служби, слідчі та криміналісти.

"За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, росіяни вдарили по мирному Харкову ракетами типу "Іскандер", — розповіли в поліції.

Додали, що продовжується огляд місць. Також попросили громадян не викладати фото та відео влучань у соціальні мережі.

Голова МВС Ігор повідомив, що удар ЗС РФ прийшовся по цивільних людях.

"Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людини врятували співробітники ДСНС", — сказав він.

З його слів, було пошкоджено два багатоквартирні будинки, зруйновано триповерховий житловий дім. Також через ворожий удар виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів, рятувальникам вдалося її загасити.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти атакували мирні міста України безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136. Вибухи пролунали у північних, центральних та південних областях.

Збройні сили Російської Федерації запустили по мирних містах 33 дрони-камікадзе. Українська система протиповітряної оборони змогла знищити 25 безпілотників.