"Война не скоро закончится": Германия должна быть готова помогать Украине больше, — Шольц

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, немецким властям необходимо принять решения, которые обеспечат поддержку Украине при любых обстоятельствах длительное время.

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Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц считает, что война в Украине закончится не скоро. Президент Российской Федерации Владимир Путин не должен рассчитывать на то, что Запад устанет. Об этом политик заявил на конференции Социал-демократической партии в Берлине, сообщает ntv.

"Эта война, вероятно, еще не скоро закончится", — сказал канцлер. Он подчеркнул, что важно, "чтобы мы могли делать то, что необходимо, в течение длительного времени", а именно "продолжать поддерживать Украину в ее оборонной борьбе".

Шольц отметил, что нападением на Украину в 2022 году РФ "нарушила всякое понимание мира и безопасности в Европе". По его словам, должна быть ясность в том, что "границы в Европе больше не будут перемещаться силой".

В своей речи Олаф Шольц заявил, что Германия даже должна быть готова сделать еще больше, "если другие ослабнут", с немецкой стороны должно быть решение, "что мы в состоянии это сделать".

Председатель Федерального правительства Германии также выразил готовность продолжать военную поддержку Украины, президент России Владимир Путин "не может ожидать, что мы уступим".

Шольц также упомянул об экономических последствиях российского империализма для Германии и некоторых других стран. "Мы знаем, что были последствия, которые коснулись и нас", — сказала канцлер, имея в виду высокие цены на энергоносители. Он подчеркнул, что правительству, тем не менее, удалось обеспечить хорошее энергоснабжение, хотя это, конечно, было "серьезной финансовой проблемой".

Ранее, 28 ноября, Шольц пообещал сохранить военную поддержку Украины. Канцлер Германии отметил, что не стоит даже представлять, какие последствия ожидают Украину и Европу, если Россия одержит победу в войне.