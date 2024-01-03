Олаф Шольц може достроково піти у відставку цього року: ЗМІ назвали причину

За даними журналістів, новим главою німецького уряду може стати нинішній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц може достроково піти у відставку у 2024 році. Про це пише італійська газета La Repubblica з посиланням на свої джерела.

За інформацією журналістів, причиною звільнення Шольца може стати скандал, пов'язаний із німецькою платіжною системою Wirecard та її колишнім главою Яном Марсалеком. Як зазначають автори публікації, 2020 року Шольц був міністром фінансів Німеччини і не помітив велику шахрайську схему, унаслідок якої Wirecard збанкрутувала.

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Німеччина має намір подвоїти військову допомогу Україні в межах плану Шольца, — Bloomberg

Повідомляється, що міністерство економіки Німеччини відхилило заклик оприлюднити зміст зустрічей між Марсалеком і представниками відомства. Сам Шольц заперечує свою особисту відповідальність за фінансовий скандал.

За даними ЗМІ, наразі Марсалек, якого розшукує Інтерпол, перебуває під охороною спецслужб ФСБ і буває в Москві. У виданні зазначають, що ще 2020 року зсередини компанії просочилися свідчення, що Марсалек не приховував своїх зв'язків із російськими спецслужбами і навіть хвалився тим, що може отримати "Новачок".

Повідомляють, що наступником Шольца може стати міністр оборони Борис Пісторіус, який нещодавно посів перше місце в рейтингу найпопулярніших німецьких політиків.

Видання Bild пише, що згідно з опитуванням інституту INSA від 31 грудня, тільки кожен п'ятий німець позитивно оцінює роботу канцлера Олафа Шольца. При цьому німецькі аналітики сумніваються в реальності зміни канцлера.

Нагадаємо, 9 грудня Олаф Шольц заявив на конференції Соціал-демократичної партії в Берліні, що війна в Україні закінчиться не скоро і закликав і надалі підтримувати Київ у його боротьбі проти російської агресії.

Раніше, 6 жовтня ЗМІ писали, що на Олафа Шольца зростає тиск щодо надання ракети великої дальності, оскільки Велика Британія та Франція вже передали відповідну зброю.