Німеччина має намір подвоїти військову допомогу Україні в межах плану Шольца, — Bloomberg

Оборонний бюджет Німеччини може скласти 2% ВВП уперше за більш ніж три десятиліття.

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Керівна коаліція канцлера ФРН Олафа Шольца схвалила збільшення військової допомоги Україні у 2024 році вдвічі (до 8 мільярдів євро). Про це повідомляє Bloomberg 12 листопада, покликаючись на свої джерела.

За словами співрозмовників видання, німецькі законодавці домовилися про збільшення кількості переговорів щодо пропонованого федерального бюджету на 2024 рік цього тижня.

Повідомляється, що Олаф Шольц пообіцяв істотно наростити військовий потенціал навіть після того, як спеціальний фонд видатків на оборону буде вичерпано, оскільки Берлін "зміцнює свою роль європейського центру НАТО".

Очікується, що наступного тижня бюджетний комітет Бундестагу, або нижньої палати парламенту, схвалить додаткові 4 мільярди євро для України. У такому разі оборонний бюджет Німеччини становитиме 2% ВВП уперше за понад 30 років.

Як зазначають автори публікації, у перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Олаф Шольц оголосив про формування фонду в 100 мільярдів євро, і дві третини з цієї суми можуть бути виділені до кінця цього року.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 11 листопада, спочатку міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер заявляв, що до федерального бюджету країни на 2024 рік було закладено лише 4 мільярди євро на військову допомогу, однак після підрахунків глави Міноборони Бориса Пісторіуса з'ясувалося, що цього недостатньо, і міністр забив на сполох.

Раніше, 8 листопада, пресслужба провідної німецької оборонної компанії Rheinmetall повідомила, що концерн виграв контракт на постачання 120-мм мін в Україну на наступні два роки. Вартість замовлення становить тризначну суму мільйонів євро та є частиною нещодавнього пакета військової допомоги Україні на понад 400 млн доларів.