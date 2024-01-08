Шольц назвал помощь Украине на 2024 год недостаточной и призвал страны ЕС предоставить больше, — СМИ

Только на этот год, как заявил руководитель немецкого правительства, предусмотрены поставки оружия и материалов на восемь миллиардов евро.

Related video

Канцлер Олаф Шольц призвал другие страны ЕС оказать большую поддержку Украине, поскольку поставки на этот год не являются достаточными. Об этом он заявил после встречи с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Берлине, сообщает Handelsblatt.

Руководитель немецкого правительства отметил, что стоит усилить поддержку, ведь война продолжается. Он призвал союзников в ЕС активизировать свои усилия в пользу Украины. Канцлер считает, что Европа должна показать, что она тесно связана с Украиной, она на стороне свободы, международного права и ценностей.

Важно

Германия отправила Украине "зимний" энергетический пакет помощи на почти €90 млн

"То, что мы знаем до сих пор, не является достаточно большим. Нужны большие взносы", — заявил политик.

Самое позднее к саммиту ЕС 1 февраля должен быть как можно более точный обзор того, какой вклад европейские партнеры сделают в поддержку Украины в этом году. Шольц считает, что именно Германия сейчас является самым сильным сторонником Украины после США. Только на этот год предусмотрены поставки оружия и материалов на восемь миллиардов евро. Кроме того, есть миллиардная гуманитарная и финансовая помощь. Однако только немецкого вклада будет недостаточно для обеспечения безопасности Украины.

Помощь от Германии

В Бундестаге 17 ноября снова не поддержали поставки немецких ракет Taurus для ВСУ. В то же время большинство депутатов продолжают выступать за то, что Киеву необходимо больше помощи от Запада, ведь от этого будут зависеть успехи на поле боя.

Издание Spiegel 20 декабря Германия рассматривает возможность провести конфискацию более 700 млн евро российских активов. По мнению следователей, изъятие средств возможно, поскольку платежное поручение для банковского холдинга J.P. Morgan считается попыткой обойти санкции Евросоюза.

В конце ноября Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. В него вошли 20 БМП Marder с боекомплектом, 1 танк для разминирования Winsent-1, 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance и 2380 снарядов 155 мм калибра.

Напомним, 5 января в Офисе президента заявили, что Украина может обойтись без ракет Taurus. По мнению советника ОП Михаила Подоляка, в вопросе дальнобойных ракет нужно меньше политизировать. Украина получает такие ракеты от других стран, а от Германии — другую не менее нужную помощь.