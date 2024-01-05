Украина может обойтись без ракет Taurus: у Зеленского объяснили, в чем дело

По мнению советника ОП Михаила Подоляка, в вопросе дальнобойных ракет нужно меньше политизировать. Украина получает такие ракеты от других стран, а от Германии — другую не менее нужную помощь.

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В Германии могут и дальше вести дебаты о предоставлении Украине дальнобойных авиационных ракет Taurus. Украина способна без них обойтись, поскольку получает ракеты подобного вида из других источников. О потребности в дальнобойных снарядах и о других аспектах помощи от Германии говорилось в интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка порталу "24 канал".

Подоляк пояснил, что страны, которые помогают Украине, специализируются на предоставлении определенных видов оружия. Таким образом они оптимизируют свои расходы, чтобы не распыляться на много разнородных предметов.

"В арсеналах не так всего много", — отметил политик.

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Германия сосредоточилась на том, чтобы максимально усиливать украинскую систему ПВО. Именно поэтому от этой страны Силы обороны получают ЗРК Patriot, Iris-T.

"Это все Германия и это — огромная программа. Если, например, в начале войны у них не было приоритетов, то сейчас я вижу абсолютно конкретный приоритет".

Тем временем в Бундестаге продолжают обсуждать возможность поставки ракет Taurus, напомнил Подоляк. Однако стоит учесть, что на предоставлении дальнобойных ракет специализируются другие партнеры Украины. Например, Великобритания предоставляет Storm Shadow, а Франция — Scalp-EG.

"Страны берут для себя определенные приоритеты. Вот у них накоплено такого-то типа оружия, они готовы это предоставлять, обслуживать, дополнительно инженерные консультации проводить и т.д.", — прозвучало во время разговора с журналистами.

Советник Офиса президента предложил "меньше политизировать" и сосредоточиться на "тонких процессах, когда разные страны для себя берут какие-то приоритеты и активно их отрабатывают".

Taurus для Украины — детали

Отметим, ранее Фокус писал об усилении давления на Федерального канцлера Германии Олафа Шольца из-за ракет Taurus. Западные СМИ указывали, что это произойдет именно из-за предоставления другими странами ракет аналогичного типа. Между тем эксперты исследовали технические характеристики этого вида оружия и выяснили его преимущества. Среди преимуществ — невидимость для системы ПВО С-400, которую использует российская армия.

4 декабря стало известно, что в Германии возобновляют производство Taurus: их выпустили около 900 шт. с 2010 по 2018 гг. Эксперт считал, что подобные действия могут свидетельствовать о том, что Украина в будущем имеет шанс все же получить эту ракету.

Напоминаем, 2 января в Бундестаге в очередной раз обсуждали вопрос оказания помощи Украине. Немецкие депутаты напомнили Шольцу о вопросе Taurus и призвали отправить их для нужд Сил обороны. Тем временем ВСУ сумели достать за 300-400 км, даже не имея этого оружия: например, в ночь на 5 января взрывалось в Новороссийске и возле Феодосии в оккупированном Крыму.