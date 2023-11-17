Бундестаг не поддержал отправку Украине немецких ракет Taurus

Депутаты считают, что помощь Украине от Запада должна быть больше, поэтому и ВСУ должны демонстрировать более масштабные успехи, поэтому рассмотрение вопроса о предоставлении ракет, которое длится полгода, слишком долгое время.

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В Германии несмотря на то, что абсолютное большинство депутатов парламента выступает за продолжение помощи Украине, в частности, и военной, но 16 ноября Бундестаг не поддержал представление оппозиции о поставках Украине крылатых ракет Taurus. Об этом пишет "Укринформ".

Спикеры от блока христианских партий настаивали на том, что Германия может больше помогать в вопросе военной поддержки, в частности, передать дальнобойные ракеты "Taurus".

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Немецкие ракеты Taurus не смогут изменить ход войны в Украине, — Писториус

"Вопрос Taurus должен быть практическим. Крым имеет особое символическое значение для Путина, а затем надо обрезать линии снабжения, российские войска пойдут в Россию, когда не будут иметь достаточно оружия. Крым принадлежит Украине, он должен вернуться в Украину, и одним из инструментов для этого является Taurus", — заявил депутат-консерватор Родерих Кизеветтер.

Он добавил, что "Украина не должна проиграть, а Россия не должна победить".

Член либеральной партии Маркус Фабер признал, что полгода — слишком долгий срок для того, чтобы дискутировать о ракетах, а Александер Мюллер, член Свободной демократической партии, добавил, что украинцам удается уничтожать ЧФ РФ с помощью современного оружия и продолжать экспортировать зерно странам, которые в нем нуждаются.

Депутат Робин Вагенер со своей стороны отметил, что успехи ВСУ на поле боя могли бы быть больше, если бы Запад помогал больше.

"Путин не хочет переговоров, он хочет покорения Украины", — заявил Вагенер тем, кто призывает к перемирию.

К прекращению огня традиционно призвали депутаты Левой и праворадикальной "Альтернативы для Германии". Представители этих политсил уже более 20 месяцев утверждают, что поставки Украине западного оружия только затягивает войну.

Перед голосованием продолжались полуторачасовые дебаты. Вопрос передадут на доработку Комитету по вопросам иностранных дел.

Напомним, что по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, ВС РФ готовятся снова атаковать украинские электростанции, чтобы оставить население без электричества и отопления. Министр высказался о нежелании Германии предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Напомним, 19 октября посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что в Берлине решили сейчас не поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.