"Сегодня возможен другой сценарий": в ОП отреагировали на предложение РФ разделить Украину (видео)

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, концепция уничтожения Украины — это базовый сценарий, который россияне хотят реализовать. Как промежуточный этап президент России Владимир Путин сейчас рассматривает возможность замораживания конфликта.

Сценарий разделения Украины на три части, как это предлагает Российская Федерация, пока невозможен для реализации, а вот разделение РФ — вполне вероятно. Об этом в комментарии "РБК Украина" заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Купит ли этот сценарий кто-то? Я думаю, нет. Сегодня сценарий возможен другой — это разделение России", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что концепция уничтожения Украины — это базовый сценарий, который россияне хотят реализовать.

"Это то о чем Россия постоянно думала — поделить Украину. Это один из сценариев. Он базовый и пока он не реализован, если Россия остается "путинской", то они будут пытаться решить это так или иначе", — отметил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента также пояснил, что как промежуточный этап в Кремле рассматривают временное замораживание конфликта, но конечной целью является уничтожение украинской государственности.

"Что такое замораживание конфликта? Он (Путин, — ред.) решил, что второй этап может завершиться дополнительными приобретениями территорий, на этих территориях он обустроит масштабные фортификации, насытит эти территории огромным количеством оружия, проведет модернизацию экономики и начнет третий этап. Логика здесь понятна", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, 20 ноября "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники в разведке сообщило, что РФ подготовила план раздела Украины.

В этот же день Украина впервые ударила ракетами Storm Shadow по Курской области РФ.