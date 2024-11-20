"Путин достиг пика ярости": РФ может ударить ракетами по дипучреждениям в Киеве (видео)

Британский эксперт Шон Белл считает, что украинская ПВО сможет защитить дипломатические учреждения в столице, несмотря на возможные попытки РФ ударить по ним.

Британский военный эксперт Шон Белл убежден, что РФ планирует осуществить массированную ракетную атаку на посольства западных стран в Киеве. Об этом он рассказал в эфире телеканала SkyNews.

По словам Белла, лидер РФ Путин "достиг пика гнева" и вероятно может усилить атаки на Киев. Главной причиной тому может быть разрешение США для Украины применять ракеты американского производства вглубь территории России.

Комментарий Шона Белла для SkyNews

"В конце концов, украинская столица имеет довольно эффективную систему ПВО, однако проблема заключается в том, что обломки сбитых ракет и дронов наносят значительный ущерб", — сказал Белл.

Эксперт говорит, что посольства защищены международными конвенциями. Однако Белл подозревает, что в США пришли к выводу, что РФ не будут уважать иммунитет дипучреждений западных стран.

"Соответственно, есть риск того, что эти учреждения могут стать объектами будущей атаки [РФ]. Но как я уже отмечал, украинцы имеют достаточное количество средств ПВО вокруг Киева, что позволит минимизировать риски. Именно эта угроза заставила посольство США объявили об ограничении работы своего ведомства", — констатировал Белл.

Шон Белл и его поддержка Украины

Шон Белл прошел путь от младшего офицера до боевого пилота в ВВС Великобритании. Уйдя со службы, он стал экспертом на британском телеканале SkyNews, где комментирует боевые действия в Украине и в Израиле.

Бывший боевой пилот активно приобщается к поддержке украинских ветеранов. На платформе Х Белл обнародовал сообщение, где заявил об успешном сборе 10 тысяч фунтов для проекта SUPERHUMANS.

В одном из недавних выступлений на подкасте Red Matrix, бывший боевой пилот заявил, что разрешение Украине использовать ракет ATACMS для ударов вглубь РФ "является запоздалым", однако важным для украинских Сил обороны.

Угроза массированного обстрела Украины ВС РФ 20 ноября — что известно

Утром 20 ноября посольство США предупредило о возможном массированном ударе по Украине. Дипломаты предупредили, что из-за угрозы в Киеве временно не будет работать посольство.

Позже ряд посольств сообщили об угрозе "значительного" ракетного удара от РФ. Они активно предупреждали своих граждан о массированной воздушной атаке и советуют покинуть территорию Украины.

В ответ на такие заявления, в МИД прокомментировали закрытие иностранных дипучреждений в Киеве. Там напомнили, что угрозы обстрелов со стороны РФ уже стали ежедневной реальностью для украинцев уже более тысячи дней.