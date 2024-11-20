"Путін досяг піку люті": РФ може вдарити ракетами по дипустановах у Києві (відео)

Британський експерт Шон Белл вважає, що українська ППО зможе захистити дипломатичні установи у столиці попри можливі спроби РФ вдарити по них.

Британський військовий експерт Шон Белл переконаний, що РФ планує здійснити масовану ракетну атаку на посольства західних країн у Києві. Про це він розповів у ефірі телеканалу SkyNews.

За словами Белла, лідер РФ Путін "досяг піку гніву" та ймовірно може посилити атаки на Київ. Головною причиною тому може бути дозвіл США для України застосовувати ракети американського виробництва вглиб території Росії.

Коментар Шона Белла для SkyNews

"Зрештою, українська столиця має доволі ефективну систему ППО, однак проблема полягає в тому, що уламки збитих ракет і дронів завдають значної шкоди", — сказав Белл.

Експерт каже, що посольства захищені міжнародними конвенціями. Однак Белл підозрює, що в США дійшли висновку, що РФ не поважатимуть імунітет дипустанов західних країн.

"Відповідно, є ризик того, що ці заклади можуть стати об'єктами майбутньої атаки [РФ]. Проте, як я вже зазначав, українці мають достатню кількість засобів ППО довкола Києва, що дозволить мінімізувати ризики. Саме ця загроза змусила посольство США оголосили про обмеження роботи свого відомства", — констатував Белл.

Шон Белл та його підтримка України

Шон Белл пройшов шлях від молодшого офіцера до бойового пілота в ВПС Великої Британії. Пішовши зі служби, він став експертом на британському телеканалі SkyNews, де коментує бойові дії в Україні та в Ізраїлі.

Колишній бойовий пілот активно долучається до підтримки українських ветеранів. На платформі Х Белл оприлюднив допис, де заявив про успішний збір 10 тисяч фунтів для проєкту SUPERHUMANS.

В одному з нещодавніх виступів на подкасті Red Matrix, колишній бойовий пілот заявив, що дозвіл Україні використовувати ракет ATACMS для ударів вглиб РФ "є запізнілим", однак важливим для українських Сил оборони.

Загроза масованого обстрілу України ЗС РФ 20 листопада — що відомо

Зранку 20 листопада посольство США попередило про можливий масований удар по Україні. Дипломати попередили, що через загрозу у Києві тимчасово не працюватиме посольство.

Пізніше низка посольств повідомили про загрозу "значного" ракетного удару від РФ. Вони активно попереджали своїх громадян про масовану повітряну атаку та радять покинути територію України.

У відповідь на такі заяви в МЗС прокоментували закриття іноземних дипустанов у Києві. Там нагадали, що загрози обстрілів з боку РФ вже є щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.