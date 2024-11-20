Загроза "значного" ракетного удару від РФ: чи буде в Києві вихідний 20 листопада

Західні посольства в Україні активно попереджають своїх громадян про масовану повітряну атаку російської армії 20 листопада. Тим часом українське військове командування не поспішає заявляти про підвищену небезпеку і рекомендує прислухатися до сигналів тривог.

Посольство США в Україні попередило американських громадян про ймовірну "значну повітряну атаку" російської армії 20 листопада. Дипустанову закрито, її співробітникам доручили перебувати в укриттях. Аналогічно вчинили посольства Італії, Іспанії та Греції: у зв'язку з небезпекою вони оголосили вихідний день.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО говорили про накопичення росіянами запасів ракет Х-101, "Калібрів" і балістичних снарядів на серію масованих ударів по Україні. Стратегічна авіація і підводні човни готові виконувати бойові завдання.

Тим часом Київська міська військова адміністрація (КМВА) не поспішає впроваджувати додаткові попередження для українців про загрозу ракетного удару по столиці.

"Ми в таких умовах (постійних ракетних ударів і повітряних тривог. — Ред.) живемо вже майже три роки. Як ви бачите можливість додаткових оповіщень громадян? Звучать регулярно сигнали повітряних тривог у разі загроз, це пряме сповіщення про небезпеку. Потрібно йти в укриття", — повідомив Фокусу спікер КМВА Михайло Шаманов.

За його словами, попередження про підвищену небезпеку є в застосунку "Київ Цифровий". Рекомендацій від військового командування підприємствам, організаціям та установам усіх форм власності про необхідність зробити 20 листопада вихідним днем не надходило.

"Наразі таких вказівок ми не отримували", — додав спікер КМВА.

Зазначимо, що таке попередження посольства США публікують уперше від початку великої війни Росії з Україною. Київ і більшість міст України регулярно зазнають повітряних атак окупантів, але американські та європейські дипломати до цього працювали у звичайному режимі.

Повідомлення дипвідомств з'явилися через день після того, як ЗСУ завдали удару поставленими США ракетами ATACMS по арсеналу матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ у Брянській області.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення посольства США про можливий потужний авіаудар по Києву, заявив, що це питання "пов'язане з перебігом спеціальної військової операції" і належить до виключної прерогативи Міноборони РФ.

Зауважимо, що останніми тижнями війська РФ посилили атаки ракетами та безпілотниками на українські міста. Удари припадають на Київ, Одесу, Харків та інші регіони. Потужну атаку по енергетичних об'єктах окупанти влаштували 17 листопада, запустивши 120 ракет і 90 дронів.

Прильоти зафіксували в Києві, Одесі, Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі, у Дніпропетровській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Львівській та інших областях. Унаслідок атаки в Одесі на кілька днів зникли світло, вода та опалення. Проблеми з постачанням електрики були і в Києві.

Фокус раніше писав, що у ЗСУ могло залишитися не більше 50 високоточних ракет ATACMS. За даними Forbes, у 2024 році було здійснено щонайменше вісім атак цим типом ракет, здебільшого застосовували не один снаряд.

Західні військові експерти впевнені, що використання ракет ATACMS і Storm Shadow істотно змінять тактику ведення війни. Загроза ударів на відстані до 300 км змусить росіян перемістити глибше в тил аеродроми, логістичні та командні центри.