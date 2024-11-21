"Сьогодні можливий інший сценарій": в ОП відреагували на пропозицію РФ розділити Україну (відео)

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, концепція знищення України — це базовий сценарій, який росіяни хочуть реалізувати. Як проміжний етап президент Росії Володимир Путін наразі розглядає можливість замороження конфлікту.

Сценарій поділу України на три частини, як це пропонує Російська Федерація, наразі неможливий для реалізації, а ось розділення РФ — цілком ймовірне. Про це в коментарі "РБК Україна" заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Чи купить цей сценарій хтось? Я думаю, ні. Сьогодні сценарій можливий інший — це розділення Росії", — сказав Подоляк.

Він підкреслив, що концепція знищення України — це базовий сценарій, який росіяни хочуть реалізувати.

"Це те про що Росія постійно думала — поділити Україну. Це один зі сценаріїв. Він є базовий і поки він не реалізований, якщо Росія залишається "путінською", то вони будуть намагатися вирішити це так чи інакше", — зазначив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента також пояснив, що як проміжний етап у Кремлі розглядають тимчасове замороження конфлікту, але кінцевою метою є знищення української державності.

"Що таке заморожування конфлікту? Він (Путін, — ред.) вирішив, що другий етап може завершитись додатковими надбаннями територій, на цих територіях він облаштує масштабні фортифікації, наситить ці території величезною кількістю зброї, проведе модернізацію економіки і почне третій етап. Логіка тут зрозуміла", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, 20 листопада "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела у розвідці повідомило, що РФ підготувала план розподілу України.

У цей же день Україна вперше вдарила ракетами Storm Shadow по Курській області РФ.