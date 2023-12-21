Германия отправила Украине "зимний" энергетический пакет помощи на почти €90 млн

Украинские энергетики используют оборудование, приобретенное на немецкие средства, чтобы провести ремонт разрушенных электростанций и подстанций для обеспечения населения теплом и электроэнергией.

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Благодаря Европейскому энергетическому сообществу Германия предоставила Украине "зимний" пакет помощи на более 88 млн евро. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-релизе министерства экономики и защиты климата и иностранных дел ФРГ.

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Немецкое правительство предоставило соответствующему министерству 54,3 млн евро через государственный банк KfW, который по соответствующему поручению финансирует программы развития во всем мире. Федеральное Министерство иностранных дел получило 34,2 млн евро.

Украина, как говорится в сообщении, использует Фонд энергетической поддержки. Средства направляются на финансирование источников энергии, запасных частей и оборудования. Закупка трансформаторов и генераторов позволяет поддерживать энергоснабжение Украины. Украинские энергетики могут использовать его для ремонта разрушенных электростанций и подстанций, чтобы продолжать обеспечивать население теплом и электроэнергией. Другая часть средств будет использована для проектов, которые позволяют перейти на зеленую энергетику, таких как зеленая реконструкция и фотоэлектрические системы на общественных зданиях Украины.

В пресс-релизе также указано, что правительство ФРГ уплатило 129,5 млн евро в фонд поддержки. Таким образом, немецкое участие возрастает до 218 миллионов евро. С февраля 2022 года Германия собрала около 400 миллионов евро. Это делает страну крупнейшим донором фонда. Европейское энергетическое сообщество организует тендеры на приобретение товаров и контролирует использование средств. Взносы в фонд энергетической поддержки является частью нынешнего "зимнего" пакета правительства ФРГ для Украины стоимостью более 1,6 миллиарда евро, который также включает взносы в военную отрасль в противовоздушную оборону, поддержку политики развития и гуманитарную помощь.

Напомним, издание Spiegel 20 декабря Германия рассматривает возможность провести конфискацию более 700 млн евро российских активов. По мнению следователей, изъятие средств возможно, поскольку платежное поручение для банковского холдинга J.P. Morgan считается попыткой обойти санкции Евросоюза.