ЗРК Patriot, боеприпасы и не только: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Передача новой военной помощи от немецких партнеров состоялась после визита Владимира Зеленского в Германию.

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает правительство Германии.

Отмечается, что кроме самого зенитно-ракетного комплекса Украина получила к нему ракеты. Это уже второй ЗРК Patriot, который Германия передала Украине.

Также Германия передала:

девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии;

три беспилотные машины для разминирования;

14 систем обнаружения дронов;

восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;

восемь тягачей Zetros;

более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.

Помощь Украине от Германии

В планах Германии на 2024 год — поставка почти 200 тысяч снарядов в Украину. Согласно заявлению министра обороны Бориса Писториуса, достижение цели в 1 миллион боеприпасов к марту 2024 года представляется сложной задачей.

Германия 8 декабря уже передала ВСУ новый БПЛА Luna NG. По информации агентства Defense Express, речь идет о действительно новейшей технике, так как комплекс впервые был представлен немецким оборонным гигантом Rheinmetall полтора года назад, в июне 2022 года, на выставке Eurosatory.

Напомним, Дания предоставит Украине новый пакет помощи на почти миллиард евро. БПЛА, танки и боеприпасы поступят в украинскую армию.

Также отметим, что в четверг, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Германию.