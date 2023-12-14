ЗРК Patriot, боеприпасы и не только: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Передача новой военной помощи от немецких партнеров состоялась после визита Владимира Зеленского в Германию.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает правительство Германии.
Отмечается, что кроме самого зенитно-ракетного комплекса Украина получила к нему ракеты. Это уже второй ЗРК Patriot, который Германия передала Украине.
Также Германия передала:
- девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии;
- три беспилотные машины для разминирования;
- 14 систем обнаружения дронов;
- восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
- четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;
- восемь тягачей Zetros;
- более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.
Помощь Украине от Германии
В планах Германии на 2024 год — поставка почти 200 тысяч снарядов в Украину. Согласно заявлению министра обороны Бориса Писториуса, достижение цели в 1 миллион боеприпасов к марту 2024 года представляется сложной задачей.
Германия 8 декабря уже передала ВСУ новый БПЛА Luna NG. По информации агентства Defense Express, речь идет о действительно новейшей технике, так как комплекс впервые был представлен немецким оборонным гигантом Rheinmetall полтора года назад, в июне 2022 года, на выставке Eurosatory.
Напомним, Дания предоставит Украине новый пакет помощи на почти миллиард евро. БПЛА, танки и боеприпасы поступят в украинскую армию.
Также отметим, что в четверг, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Германию.