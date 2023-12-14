Зеленский прибыл в Германию с необъявленным визитом: первые подробности

По данным немецких журналистов, украинский президент направился в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине.

Related video

В четверг, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Германию. Об этом сообщила пресс-служба немецкой полиции в социальной сети X.

В заявлении говорится, что Зеленский прилетел во Франкфурт-на-Майне. По словам правоохранителей, в регионе приняты повышенные меры безопасности, в частности перекрыты дороги.

Важно

"Если получит помощь, победит": как прошла встреча Зеленского с сенаторами США (видео)

"В связи с повышенными мерами безопасности во время визита будут кратковременные закрытия и перебои в работе", — предупредили в полиции.

Позже в ведомстве добавили, что украинский президент уже вылетел из Франкфурта, после чего движение транспорта было восстановлено. По данным полицейских, поездка прошла "гладко".

О визите Зеленского в Германию также написала немецкая газета Bild. Журналисты отметили, что политик отправился в город Висбаден, что на западе Германии. Там расположен американский штаб военной помощи Украине.

Напомним, по данным СМИ, Владимир Зеленский хотел лично присутствовать на саммите ЕС и до вечера 13 декабря это считалось вопросом решенным. Однако было принято решение отложить приглашение в Брюссель из-за опасения реакции венгерского премьера Виктора Орбана.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский 13 декабря выступил перед парламентом Норвегии. Он заявил, что поставки оружия в Россию от диктатур происходят "ритмичнее", чем поставки в Украину от демократий.