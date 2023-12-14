РФ получает оружие от диктатур "ритмичнее", чем Украина от демократий, — Зеленский (видео)

По словам Зеленского, большинство стран мира рассматривают агрессию России против Украины как преступление, однако Кремль смог найти себе сообщников в лице Ирана и Северной Кореи.

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Поставки оружия в Россию от диктатур происходят "ритмичнее", чем поставки в Украину от демократий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед парламентом Норвегии.

По его словам, сейчас его страна нуждается во внимании и поддержке мира как никогда ранее.

"Сейчас у нас есть эффективное оружие. Однако, не все необходимое, чтобы вести эту войну на условиях свободы, а не на условиях, которые навязывает враг", – отметил Зеленский.

По словам главы государства, большинство стран мира рассматривают агрессию России против Украины как преступление, однако глава Кремля Владимир Путин смог найти себе сообщников в лице Ирана и Северной Кореи. Пхеньян и Иран предоставляют ему оружие для войны.

"И поставки от диктатур для России, к сожалению, ритмичнее, чем поставки от демократий для Украины", – сказал президент.

В частности, он напомнил, что КНДР передала России миллион артиллерийских боеприпасов.

Кроме того, во время выступления Зеленский поблагодарил Норвегию за поддержку Украины.

"Норвегия стала первой страной, утвердившей программу долгосрочной поддержки для нас, для наших семей, для Украины. Ваш пример стал образцом и для других стран", — отметил президент.

Владимир Зеленский выступил перед парламентом Норвегии

Напомним, что ранее президент говорил, что уже начата двусторонняя работа со Швецией по гарантиям безопасности. Президент Украины выразил надежду, что к обсуждению относительно гарантий безопасности присоединятся и Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия.