Залп десятками "калибров": у ЧФ РФ скоро будут новые ракетные корабли, — росСМИ

В росСМИ указали, что в течение последних пяти лет Россия получила 130 новых военных корабля. При этом в 2023 году было построено еще шесть подводных лодок различного типа.

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Во время заседания коллегии Минобороны РФ министр Сергей Шойгу перечислил новые военные корабли, которые войдут в состав Военно-морского флота РФ. В частности, указал, что до конца 2023 года россияне будут иметь еще три подводные лодки, способных стрелять крылатыми ракетами "Калибр". О деталях выступления российского чиновника рассказали в Telegram-канале агентства ТАСС.

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Шойгу отметил, что российский флот ждет пополнения — что-то испытывается, что-то готово к работе:

фрегат "Адмирал Головко", который оснащен ракетами "Циркон" — испытывается;

ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр ІІІ" — испытывается и войдет в состав Тихоокеанского флота;

многоцелевые ракетные подводные лодки, способные стрелять "Калибрами" — три субмарины войдут в состав флота до конца 2023 года;

Кроме того, российский министр заявил, что ВС РФ в 16 раз нарастили поставки беспилотников, говорится в заметке ТАСС.

Оружие РФ — детали

Между тем в сети можно отыскать некоторые детали относительно того, какое именно новое снаряжение получил российский флот в течение последнего года. В частности, указывается, что спустили на воду три субмарины проекта "Борей-А". Каждая из них может сделать залп из 16 ракет "Булава", которые преодолевают 9300 км.

Кроме того, Черноморский флот РФ в мае получил корвет проекта 20380 "Меркурий". Также Тихоокеанский флот в сентябре получил корвет проекта 20380 "Резкий". Еще одна российская компания Объединенная судостроительная корпорация — летом 2023 года сообщила о передаче ВМФ РФ около 11 кораблей: пять подводных лодок (три атомные и две дизельные), корабли дальней и ближней морских зон.

Отметим, ранее Фокус писал о флотилии, которую должна построить для ВС РФ компания "Севмаш". В частности, на воду вскоре спустят новые атомные подводные лодки проектов "Борей-А" ("Император Александр III") и "Ясень-М" ("Красноярск"). Также ожидается, что Россия дополнительных будет иметь еще три дизель-электрических подводных лодок. Суммарно же, указывают в росСМИ, в течение пяти лет, с 2018 по 2023 гг., Россия получила 130 новых кораблей различных типов.

Напоминаем, США показало испытания новейшего самолета-невидимки, способного запускать ракеты на 2500 км. Кроме того, стало известно об успешном испытании высокоточных дальнобойных ракет, которыми планируют заменить старые ракеты ATACMS.