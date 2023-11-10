Уже не тайна: в США показали первый полет стелс-бомбардировщика B-21 Raider (видео)

ВВС США не скрывали испытания B-21 Raider, за полетом которого наблюдали почти полсотни зрителей. Новейший бомбардировщик успешно стартовал с авиабазы компании-производителя.

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В Калифорнии состоялся первый открытый полет бомбардировщика Военно-Воздушных Сил США B-21 Raider. Бомбардировщик создавали в строгой секретности, однако 10 ноября в сеть попало видео самолета-невидимки, снятого в момент старта. О деталях события рассказало агентство Reuters.

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Reuters указывает, что дальнобойный ядерный бомбардировщик B-21 Raider создавался компанией Northrop.Grumman (NOC.N). Производственные мощности компании расположены в городе Палмдейл в Калифорнии, и именно оттуда вылетел новейший самолет ВВС США, говорится в статье агентства.

Полет зафиксировали в 6:21 по времени Калифорнии (около 16:21 по Киеву). За событием наблюдали около 40 "энтузиастов"-фотографов, указывает Reuters. При этом отмечается, что ВВС США официально не сообщали о полете новейшего самолета, но и не скрывали его.

Один из наблюдателей снял, как поднимается в небо стелс-бомбардировщик. На видео можно рассмотреть форму воздушного судна и некоторые особенности его конструкции.

B-21 Raider — детали

B-21 Raider — американский бомбардировщик, об испытаниях которого сообщили в Министерстве обороны США в сентябре 2023 года. В кратком описании указывается, что он вооружен крылатой ракетой AGM-181 LRSO, которая летит на расстояние до 2500 км.

Кроме того, новейший самолет, созданный в 21 в., может быть носителем обычных ракет и ядерных боеголовок. В полете его сопровождают другие вспомогательные воздушные суда, например, дозаправщики и беспилотники, рассказали СМИ. Также указывают, что B-21 Raider может лететь даже без экипажа и управлять БПЛА.

Напоминаем, 26 сентября стало известно о новой системе ПВО, которую получила армия США. Система оборудована лазерами, которые будут обезвреживать вражеские беспилотники с помощью лучей света. О похожей системе, которая станет на защиту Израиля, рассказали СМИ после событий 7 октября, когда Армия обороны Израиля начала войну против ХАМАС.

Тем временем австралийская компания начала продажу лазерной пушки, которая способна прожечь броню толщиной до 1 см.