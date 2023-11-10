Вже не таємниця: у США показали перший політ стелс-бомбардувальника B-21 Raider (відео)

ВПС США не приховували випробування B-21 Raider, за польотом якого спостерігали майже пів сотні глядачів. Новітній бомбардувальник успішно стартував з авіабази компанії-виробника.

Related video

У Каліфорнії відбувся перший відкритий політ бомбардувальника Військово-Повітряних Сил США B-21 Raider. Бомбардувальник створювали у суворій секретності, однак 10 листопада у мережу потрапили відео літака-невидимки, знятого у момент старту. Про деталі події розповіло агентство Reuters.

Важливо

Ізраїль попросив у США ударні дрони Switchblade 600: як вони допоможуть здолати ХАМАС (відео)

Reuters вказує, що далекобійний ядерний бомбардувальник B-21 Raider створювала компанія Northrop.Grumman (NOC.N). Виробничі потужності компанії розташовані у місті Палмдейл в Каліфорнії, і саме звідти вилетів новітній літак ВПС США, ідеться у статті агентства.

Політ зафіксували о 6:21 за часом Каліфорнії (близько 16:21 за Києвом). За подією спостерігали близько 40 "ентузіастів"-фотографів, вказує Reuters. При цьому наголошують, що ВПС США офіційно не повідомляли про політ новітнього літака, але й не приховували його.

Один зі спостерігачів зафільмував, як здіймається у небо стелс-бомбардувальник. На відео можна роздивитись форму повітряного судна та деякі особливості його конструкції.

B-21 Raider — деталі

B-21 Raider — американський бомбардувальник, про випробування якого повідомили в Міністерстві оборони США у вересні 2023 року. У короткому описі вказується, що він озброєний крилатою ракетою AGM-181 LRSO, яка летить на відстань до 2500 км.

Крім того, новітній літак, створений у 21 ст., може бути носієм звичайних ракет та ядерних боєголовок. У польоті його супроводжують інші допоміжні повітряні судна, наприклад, дозаправники та безпілотники, розповіли ЗМІ. Також вказують, що B-21 Raider може летіти навіть без екіпажу і керувати БПЛА.

Нагадуємо, 26 вересня стало відомо про нову систему ППО, яку отримала армія США. Система обладнана лазерами, які будуть знешкоджувати ворожі безпілотники за допомогою променів світла. Про схожу систему, яка стане на захист Ізраїлю, розповіли ЗМІ після подій 7 жовтня, коли Армія оборони Ізраїлю почала війну проти ХАМАС.

Тим часом австралійська компанія почала продаж лазерної гармати, яка здатна пропалити броню товщиною до 1 см.