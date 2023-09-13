Більше, ніж просто бомбардувальник: в США зʼявились нові деталі про B-21 Raider (фото)

B21 Raider одразу розроблявся як система з відкритою архітектурою, щоб він міг стати носієм зброї чи технологій, які ще навіть не створені.

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Повітряні сили США викотили передсерійний стелс-бомбардувальник B-21 Raider й розкрили деякі деталі про новітній літак. Про це повідомляє The War Zone.

Стелс-бомбардувальник став ще на крок ближчим до першого польоту. 12 вересня у Повітряних силах повідомили про початок наземних випробувань, проте зараз стало зрозуміло, що B-21 — це не просто стелс-бомбардувальник, а ціле сімейство систем. Найімовірніше більша частина з них буде непублічною. Під "сімейством систем" мається на увазі зброя та датчики, а також певні обʼєкти, що будуть супроводжувати стелс-бомбардувальник у повітрі. Опис останньої категорії може містити безпілотники.

Raider переходить до наземних випробувань

Один з публічних компонентів озброєння для B-21 та B-52 є крилата ракета великої дальності LRSO, яка відома під назвою AGM-181 LRSO. Вона має замінити крилату ракету повітряного базування AGM-86B. Окрім цього Raider може отримати зброю спрямованої енергії, така як лазери. Або ж спеціалізоване космічне спостереження та звʼязок.

"Raider був створений з архітектурою відкритих систем, що робить його дуже адаптивним. Тож, оскільки Сполучені Штати продовжують інновації, цей бомбардувальник зможе захищати нашу країну за допомогою нової зброї, яку ще навіть не винайдено", — сказав міністр Повітряних сил Френк Кендалл.

Також військові досі працюють над концепціями, як використовувати B-21 Raider в армії.

Нагадаємо, 23 травня ЗМІ писали, що B-21 зможе літати без екіпажу, а також керувати безпілотниками.

21 жовтня 2022 року вперше затизерили найтехнологічніший бомбардувальник B-21 Raider.