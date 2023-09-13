Больше, чем просто бомбардировщик: в США появились новые детали о B-21 Raider (фото)

B-21 Raider сразу разрабатывался как система с открытой архитектурой, чтобы он мог стать носителем оружия или технологий, которые еще даже не созданы.

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Воздушные силы США выкатили предсерийный стелс-бомбардировщик B-21 Raider и раскрыли некоторые детали о новейшем самолете. Об этом сообщает The War Zone.

Стелс-бомбардировщик стал еще на шаг ближе к первому полету. 12 сентября в Воздушных силах сообщили о начале наземных испытаний, однако сейчас стало понятно, что B-21 — это не просто стелс-бомбардировщик, а целое семейство систем. Вероятнее всего большая часть из них будет непубличной. Под "семейством систем" подразумевается оружие и датчики, а также определенные объекты, которые будут сопровождать стелс-бомбардировщик в воздухе. Описание последней категории может включать беспилотники.

Raider переходит к наземным испытаниям

Один из публичных компонентов вооружения для B-21 и B-52 является крылатая ракета большой дальности LRSO, которая известна под названием AGM-181 LRSO. Она должна заменить крылатую ракету воздушного базирования AGM-86B. Кроме этого Raider может получить оружие направленной энергии, такое как лазеры. Или же специализированное космическое наблюдение и связь.

"Raider был создан с архитектурой открытых систем, что делает его очень адаптивным. Поэтому, поскольку Соединенные Штаты продолжают инновации, этот бомбардировщик сможет защищать нашу страну с помощью нового оружия, которое еще даже не изобретено", — сказал министр Воздушных сил Френк Кендалл.

Также военные до сих пор работают над концепциями, как использовать B-21 Raider в армии.

Напомним, 23 мая СМИ писали, что B-21 сможет летать без экипажа, а также управлять беспилотниками.

21 октября 2022 года впервые затизерили самый технологичный бомбардировщик B-21 Raider.