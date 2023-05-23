Секретный стелс-бомбардировщик B-21 сможет летать без пилота и управлять дронами (видео)

США несколько лет проектируют этот самолет нового поколения и о нем стали известны некоторые подробности.

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Некоторые сведения просочились в прессу о возможностях нового секретного бомбардировщика B-21, который разрабатывается армией США, сообщает Warrior Maven. По некоторым данным он будет выполнять миссии без пилота и даже управлять другими беспилотниками. Это позволит увеличить боевые возможности и выживаемость самолета в воздушном пространстве противника.

B-21 Raider — это дальний стратегический бомбардировщик, который должен заменить устаревшие B-1 и B-2. Он будет способен нести ядерное и конвенциональное оружие, а также интегрироваться с другими элементами сетецентрической войны.

Для реализации этих возможностей B-21 будет оснащен передовыми системами искусственного интеллекта, которые будут анализировать данные с датчиков, принимать решения и координировать действия с другими аппаратами. Также B-21 будет иметь высокую степень автономности и адаптивности к меняющимся условиям боевой обстановки.

В качестве еще одного преимущества бомбардировщика эксперты отмечают модульность. Подобно истребителю F-35 Lightning II, Raider будет включать в себя модульные системы, которые можно модернизировать и изменять по мере развития современных военных технологий.

B-21 Raider является одним из приоритетных проектов для ВВС США, которые стремятся обеспечить свое превосходство в воздухе в условиях растущей конкуренции со стороны Китая и России. Считается, что B-21 будет иметь преимущества перед существующими и разрабатываемыми стелс-бомбардировщиками этих стран за счет своей гибкости, многофункциональности и инновационности.

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