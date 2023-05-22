Спутники обнаружили секретный гиперзвуковой беспилотник КНР WZ-8: что о нем известно

Этот китайский БПЛА нового поколения может незаметен для радаров и следит за Тайванем.

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Китай продолжает модернизировать бомбардировочную базу, на которой, по данным утекших в интернет документов США, размещен новый сверхзвуковой разведывательный беспилотник, сообщает Defense News. Спутниковое изображение от компании Planet Labs показывает, что дрон расположен на китайской авиабазе Луань.

Ранее эта неиспользуемая база подвергается модернизации, строительство началось где-то между 5 лет назад и взлетно-посадочные полосы расширили как раз для размеров этого огромного беспилотника. Так же аналитики отметили, что НОАК построил на базе объекты для проверки боеприпасов. Эти склады обычно находятся на базах для бомбардировщиков и наземных ракет, и имеют вид "длинных, высоких зданий с дверями с обеих сторон", говорят эксперты.

Авиабаза Луань является пунктом дислоцирования для 29-го авиаполка бомбардировочной дивизии ВВС Народно-освободительной армии Китая и подразделение летает на бомбардировщиках H-6K и H-6M. Последний является основной платформой запуска WZ-8, несущей сверхзвуковой беспилотник на подвеске на нижней части фюзеляжа и выпускающей его с большой высоты.

Секретный WZ-8 на спутниковых снимках Фото: Соцсети

Про дрон WZ-8 известно, что это сверхзвуковой БПЛА, предназначенный для проведения стратегической воздушной разведки в Юго-Восточной Азии, в частности на Тайване и в Южной Корее. Его разведывательные возможности включают электрооптическую съемку, синтетическую апертурную радиолокацию и другие датчики. Некоторые военные эксперты предполагают, что дрон будет вооружен для на нанесения ударов по врагу.

БПЛА не может взлетать самостоятельно, а запускается с бомбардировщика H-6M, который достигает определенной скорости и высоты. Согласно заявлениям производителя, дрон может достигать гиперзвуковой скорости на крейсерской высоте 50 км, на уровне околокосмического пространства.

Один WZ-8 также был впервые замечен на спутниковом снимке, сделанном в декабре 2022 года. Присутствие WZ-8 на базе было отмечено в документе, якобы из Национального агентства геопространственной разведки США и утекшего в интернет через социальную платформу Discord.

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