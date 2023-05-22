Супутники виявили секретний надзвуковий безпілотник КНР WZ-8: що про нього відомо

Цей китайський БПЛА нового покоління може бути непомітним для радарів і стежить за Тайванем.

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Китай продовжує модернізувати бомбардувальну базу, на якій, за даними документів США, розміщений новий надзвуковий розвідувальний безпілотник, повідомляє Defense News. Супутникове зображення компанії Planet Labs показує, що дрон розташований на китайській авіабазі Луань.

Раніше ця база, що не використовується, піддали модернізації, а будівництво почалося десь між 5 років тому і злітно-посадкові смуги розширили якраз для розмірів цього величезного безпілотника. Також аналітики зазначили, що НВАК побудувала на базі об'єкти для перевірки боєприпасів. Ці склади зазвичай знаходяться на базах для бомбардувальників та наземних ракет, і мають вигляд "довгих, високих будівель з дверима з обох боків", кажуть експерти.

Авіабаза Луань є пунктом дислокування для 29-го авіаполку бомбардувальної дивізії ВПС Народно-визвольної армії Китаю та підрозділ літає на бомбардувальниках H-6K та H-6M. Останній є основною платформою запуску WZ-8, що несе надзвуковий безпілотник на підвісці на нижній частині фюзеляжу і випускає його з великої висоти.

Секретний WZ-8 на супутникових знімках Фото: Соцмережi

Про дрон WZ-8 відомо, що це надзвуковий БПЛА, призначений для проведення стратегічної повітряної розвідки у Південно-Східній Азії, зокрема на Тайвані та Південній Кореї. Його розвідувальні можливості включають електрооптичну зйомку, синтетичну апертурну радіолокацію та інші датчики. Деякі військові експерти припускають, що дрон буде озброєний для нанесення ударів по ворогові.

БПЛА не може злітати самостійно, а запускається з бомбардувальника H-6M, який досягає певної швидкості та висоти. Згідно із заявами виробника, дрон може досягати надзвукової швидкості на крейсерській висоті 50 км, на рівні навколокосмічного простору.

Один WZ-8 також був уперше помічений на супутниковому знімку, зробленому у грудні 2022 року. Присутність WZ-8 на базі була зазначена в документі, нібито з Національного агентства геопросторової розвідки США, що опинився в інтернеті через соціальну платформу Discord.

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