Україні запропонували іспанські дрони-камікадзе Q-SLAM-40: як вони допоможуть розбити ЗС РФ

Розкладні баражувальні боєприпаси нагадують американські Switchblade, які ЗСУ вже успішно застосовують на полі бою.

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Компанія Arquimea з Іспанії планує постачати Україні нові дрони-камікадзе Q-SLAM-40. Про це розробники повідомили українському порталу "Мілітарний" на виставці FEINDEF-2023 ("Оборона та безпека) у Мадриді.

Назва Q-SLAM-40 розшифровується як Surgical Loitering Airborne Ammunition, що в перекладі з англійської означає "Хірургічний повітряний боєприпас, що баражує". Це комплекс, призначений для завдання ударів на невеликі відстані безпечно для операторів.

Комплекс Q-SLAM-40 від Arquimea на виставці FEINDEF-2023 Фото: Мілітарний

Комплекс Q-SLAM-40 вагою 28 кг складається з ударного дрона та пускової установки, які бійці можуть переносити та розгортати за 5 хвилин майже в будь-яких умовах. Для переміщення знадобляться два рюкзаки: один для пускової установки та системи управління (антена з планшетом), а інший – для трьох БПЛА.

Пневматична установка у вигляді труби слабо нагрівається і працює тихо, тому її можна застосовувати кілька разів, не ризикуючи при цьому видати місце розташування. Встановлювати її пропонують як на землі, так і різних транспортних засобах.

Дрон-камікадзе Q-SLAM-40 від Arquimea

Сам безпілотник має електричний двигун та дві пари крил, які розкриваються після запуску. Оператор вибирає мету та спосіб підриву бойової частини, а також може скасувати атаку у будь-який момент. За словами Arquimea, комплекс може працювати навіть за умов придушення GPS.

Як запевняє Arquimea, дрон складно помітити навіть на невеликій відстані через маленькі розміри та тиху роботу. Він оснащений сучасними системами управління, навігації та наведення, які підвищують ефективність атак, та камерою для передачі відео в реальному часі. Бойовою частиною Q-SLAM-40 є 40-мм граната з електронним детонатором.

Граната всередині Q-SLAM-40

"Це повністю інтегрована система з високошвидкісними, цифровими, зашифрованими та двонапрямними каналами передачі даних", — заявили представники компанії-розробника Arquimea.

На вигляд і принцип роботи Q-SLAM-40 дуже нагадують американські дрони-камікадзе Switchblade від компанії AeroViroment. Раніше писали, що ЗСУ отримали понад тисячу Switchblade, які вже допомагають знищувати окупантів.