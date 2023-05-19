Украине предложили испанские дроны-камикадзе Q-SLAM-40: как они помогут разбить ВС РФ

Раскладные барражирующие боеприпасы напоминают американские Switchblade, которые ВСУ уже успешно применяют на поле боя.

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Компания Arquimea из Испании планирует поставлять Украине новые дроны-камикадзе Q-SLAM-40. Об этом разработчики сообщили украинскому порталу "Мілітарний" на выставке FEINDEF-2023 ("Оборона и безопасность) в Мадриде.

Название Q-SLAM-40 расшифровывается как Surgical Loitering Airborne Ammunition, что в переводе с английского означает "Хирургическиий воздушный барражирующий боеприпас". Это комплекс, предназначенный для нанесения ударов на небольшие расстояния безопасно для операторов.

Комплекс Q-SLAM-40 от Arquimea на выставке FEINDEF-2023 Фото: Мілітарний

Комплекс Q-SLAM-40 весом 28 кг состоит из ударного дрона и пусковой установки, которые бойцы могут переносить и развертывать за 5 минут почти в любых условиях. Для перемещения потребуются два рюкзака: один для пусковой установки и системы управления (антенна с планшетом), а другой — для трех БПЛА.

Пневматическая установка в виде трубы слабо нагревается и работает тихо, поэтому ее можно применять по нескольку раз, не рискуя при этом выдать местоположение. Устанавливать ее предлагают как на земле, так и на различных транспортных средствах.

Дрон-камикадзе Q-SLAM-40 от Arquimea

Сам беспилотник имеет электрический двигатель и две пары крыльев, которые раскрываются после запуска. Оператор выбирает цель и способ подрыва боевой части, а также может отменить атаку в любой момент. По словам Arquimea, комплекс может работать даже в условиях подавления GPS.

Как уверяет Arquimea, дрон сложно заметить даже на небольшом расстоянии из-за маленьких размеров и тихой работы. Он оснащен современными системами управления, навигации и наведения, которые повышают эффективность атак, и камерой для передачи видео в реальном времени. Боевой частью Q-SLAM-40 служит 40-мм граната с электронным детонатором.

Граната внутри Q-SLAM-40

"Это полностью интегрированная система с высокоскоростными, цифровыми, зашифрованными и двунаправленными каналами передачи данных", — заявили представители компании-разработчика Arquimea.

По внешнему виду и принципу работы Q-SLAM-40 очень напоминают американские дроны-камикадзе Switchblade от компании AeroViroment. Ранее писали, что ВСУ получили более тысячи Switchblade, которые уже помогают уничтожать оккупантов.