ВСУ получили более 1000 дронов Switchblade: производитель раскрыл детали (видео)

В компании AeroViroment уверяют, что Switchblade адаптированы для борьбы с Россией.

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Американская оборонная компания AeroViroment делает в штате Калифорния ударные беспилотники Switchblade для Украины. Производитель рассказал изданию "Голос Америки", чем именно их высокотехнологичное оружие помогает украинцам.

AeroViroment разработала дроны Switchblade 300 в 2013 году для армии США, а та в 2022 году передала их украинским войскам. На сегодняшний день она отправила в Украину уже более 1000 таких беспилотников.

Как рассказал программный менеджер компании Джон Алдан, беспилотник помещается в небольшой тубус, вместе с которым весит около 5 кг — один солдат может нести в своем рюкзаке три таких трубки, а подготовка к запуску занимает всего две минуты.

Пусковая установка отправляет Switchblade в полет с помощью сжатого газа, после чего аппарат раскрывает две пары плоских крыльев и запускает электродвигатель с пропеллером, который разгоняет его до 150 км/ч. После этого оператор следит за перемещением БПЛА с помощью камеры и специального пульта управления.

Камера с высоким разрешением позволяет как вести разведку, так и самостоятельно определяет цели для последующей атаки, подсвечивая их на экране зелеными квадратами. Оператор может отдать команду на поражение, выбрав наиболее подходящий момент и угол атаки. Если же дрон не получает такого приказа, то продолжает кружить на выбранным районом в поисках других объектов.

В арсенале AeroViroment также есть дрон Switchblade 600, который крупнее своего "младшего брата" и может лететь дальше (до 90 км) благодаря своим крыльям. Если Switchblade 300 лучше всего подходит для поражения легкой техники и живой силы, то 600-му хватает мощи для уничтожения танка.

Генеральный директор AeroViroment Вахид Наваби считает дроны Switchblade отличным примером того, как современное высокоточное оружие помогает противостоять превосходящим силам противника. С помощью дронов Украина смогла выстоять под напором ВС РФ в 2022 году и продолжает бороться с ними.

"В первую очередь — дух народа, конечно. Но второе — это оружие и ресурсы для выполнения миссии, а именно небольшие системы, которые эффективны с точки зрения стоимости и гибкости, а также адаптированы для большого конфликта с одной из трех супердержав мира. Украина доказала, что может победить", — заявил он.

В феврале писали, как дроны Switchblade 300 истребляют оккупантов в Украине. Один из них взорвал укрепленный окоп ВС РФ.

В апреле стало известно, что ВСУ начали применять против россиян Switchblade 600. Российские военные показали останки беспилотника после атаки.

Писали также, что армия США заказала больше дронов Switchblade 300 у AeroVironment. Американские военные увидели преимущества таких дронов на войне в Украине.