ЗСУ отримали понад 1000 дронів Switchblade: виробник розкрив деталі (відео)

У компанії AeroViroment запевняють, що Switchblade адаптовано для боротьби з Росією.

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Американська оборонна компанія AeroViroment робить у штаті Каліфорнія ударні безпілотники Switchblade для України. Виробник розповів виданню "Голос Америки", чим саме їхня високотехнологічна зброя допомагає українцям.

AeroViroment розробила дрони Switchblade 300 у 2013 році для армії США, а та у 2022 році передала їх українським військам. На сьогодні вона відправила до України вже понад 1000 таких безпілотників.

Як розповів програмний менеджер компанії Джон Алдан, безпілотник поміщається у невеликий тубус, разом з яким важить близько 5 кг — один солдат може нести у своєму рюкзаку три такі трубки, а підготовка до запуску займає лише дві хвилини.

Пускова установка відправляє Switchblade у політ за допомогою стисненого газу, після чого апарат розкриває дві пари пласких крил і запускає електродвигун із пропелером, який розганяє його до 150 км/год. Після цього оператор стежить за переміщенням БПЛА за допомогою камери та спеціального пульта керування.

Камера з високою роздільною здатністю дозволяє як вести розвідку, так і самостійно визначає цілі для подальшої атаки, підсвічуючи їх на екрані зеленими квадратами. Оператор може віддати команду на поразку, вибравши найбільш вдалий момент і кут атаки. Якщо ж дрон не отримує такого наказу, то продовжує кружляти обраним районом у пошуках інших об'єктів.

В арсеналі AeroViroment також є дрон Switchblade 600, який більший за свого "молодшого брата" і може летіти далі (до 90 км) завдяки своїм крилам. Якщо Switchblade 300 найкраще підходить для ураження легкої техніки та живої сили, то 600-му вистачає потужності для знищення танка.

Генеральний директор AeroViroment Вахід Навабі вважає дрони Switchblade чудовим прикладом того, як сучасна високоточна зброя допомагає протистояти більшим силам супротивника. За допомогою дронів Україна змогла вистояти під натиском ЗС РФ у 2022 році та продовжує боротися з ними.

"Насамперед — дух народу, звісно. Але друге — це зброя та ресурси для виконання місії, а саме невеликі системи, які є ефективними з погляду вартості та гнучкості, а також адаптовані для великого конфлікту з однією з трьох супердержав світу. Україна довела, що може перемогти", — заявив він.

У лютому писали, як дрони Switchblade 300 винищують окупантів в Україні. Один із них підірвав укріплений окоп ЗС РФ.

У квітні стало відомо, що ЗСУ почали застосовувати проти росіян Switchblade 600. Російські військові показали останки безпілотника після атаки.

Писали також, що армія США замовила більше дронів Switchblade 300 у AeroVironment. Американські військові побачили переваги таких дронів на війні в Україні.