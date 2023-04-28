Добре показали себе в Україні: армія США замовила більше дронів Switchblade 300 (відео)

Військові куплять у виробника безпілотники Switchblade 300 на суму $64, частину США передадуть країнам-союзникам.

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Армія США замовила компанії AeroVironment додаткові дрони-камікадзе Switchblade 300 на тлі успішного застосування технології українськими військами. Про це пише The Defence Post.

Американські військові виділили ще $64 млн на закупівлю Switchblade 300, повідомляється, що частину дронів планують продати армії Франції та іншим країнам-союзникам. Угода доповнює початковий контракт із компанією AeroVironment, збільшуючи загальне фінансування до $231,3 млн. Замовлені Switchblade мають доставити до липня 2024 року.

Армія США використовує баражувальні боєприпаси Switchblade 300 вже понад 10 років. Вони дозволяють військовим вести розвідку та спостереження, передаючи відео через камеру з 50-кратним зумом та координати GPS у реальному часі. Крім того, дрони можуть захоплювати цілі, а потім атакувати їх з високою точністю або переривати пікірування на ходу, повертаючись до звичайного польоту.

Характеристики дрона Switchblade 300

вага — 2,5 кг;

дальність польоту — 10 км;

швидкість польоту — до 150 км/год;

тривалість польоту — 15 хв.

Збройні сили США почали використовувати безпілотники Switchblade 300 для знищення позицій противників в Афганістані, невразливих для артилерії, але дрони не набули великої популярності. Однак війна в Україні змусила військових переглянути ставлення до безпілотників і боєприпасів, що баражують, зокрема.

"Switchblade 300 продовжує залишатися важливою зброєю в арсеналі безпілотних систем збройних сил України", — заявив віцепрезидент AeroVironment Tactical Missile Systems Бретт Хаш. — "Цей новий контракт ще раз демонструє глобальний попит на готові до виробництва перевірені в боях комплекси Switchblade 300. Для нас велика честь, що Switchblade 300 продовжує підтримувати армію США та наших союзників".

У квітні 2022 року стало відомо, що США вперше передали Україні дрони Switchblade 300. Їх вже успішно застосовують для поразки живої сили ЗС РФ.

Наприклад, у березні 2023 року з'явилося відео, як ССО ЗСУ знищили групу російських військових дроном Switchblade 300. Окупанти закріпилися на пагорбі на Донеччині і відбивалися від БПЛА антидроновими гарматами, які не змогли перешкодити американському апарату.

У квітні з'явилася інформація, що розробники модифікують Switchblade 300, збільшивши час польоту на 50%. Для цього на них встановлять батареї більшої місткості від Amprius.