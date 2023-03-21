"Гармати не врятували": ЗСУ показали застосування дронів Switchblade-300 на Донбасі (відео)

Росіяни закріпилися на пагорбі та озброїлися антидроновими рушницями "СПГ", але вони не змогли збити швидкий американський БПЛА.

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Сили спеціальних операцій Збройних сил України за допомогою дрона-камікадзе Switchblade-300 знищили групу російських військових. Відеозапис атаки командування опублікувало у Facebook.

ССО успішно застосували безпілотне озброєння на Донецькому напрямку, де окопалися російські солдати. Українські воїни сховалися на горищі приватного будинку, де встановили ноутбук та пульти керування. Спочатку воїни запустили квадрокоптер DJI Mavic із позивним "Наглядачем" і за допомогою його камери виявили позицію росіян.

Після цього двоє бійців ССО встановили посеред поля пускову установку у вигляді тубуса і відправили в політ Switchblade-300, а один із операторів направив його у бік окупантів, використавшии пульт та захищений ноутбук. З огляду на ролик, українські захисники запустили кілька дронів-камікадзе, які вразили росіян.

"Оператори ССО України відправили до пекла чергову партію окупантів. Ворожі вогневі засоби, такі як ПЗРК "Голка", два види ПТРків ("Корнет" та "Фагот"), дрон-гармати "ЗПГ" не врятували їх від знищення", — зазначила пресслужба.

Switchblade-300 є боєприпасом що баражує, призначеним для знищення живої сили і легкої техніки. Такі дрони оснащені камерою з 50-кратним зумом, що дозволяє оператору вручну керувати польотом на відстані до 10 км і попадати по цілях з високою точністю. Сам БПЛА важить лише 2,5 кг, що дозволяє легко переносити його та використовувати на полі бою. Він може летіти до 15 хвилин зі швидкістю 150 км/год.

Український журналіст, головний редактор сайту "Цензор.net" Юрій Бутусов у Telegram звернув увагу, що командування СЗГ вперше детально показали застосування Switchblade-300. На його думку, точність влучення операторів по російських солдатах говорить про те, що підрозділ добре підготувався.

Втім, ще у грудні роботу Switchblade-300 зі знищення окупантів показав 3-й окремий полк ССО імені князя Святослава Хороброго. Військові повідомили, що запустили дрон протитанковою групою ЗС РФ, а після вибуху один солдат загинув і ще четверо було поранено.

У лютому ЗСУ вже показали застосування дронів Switchblade 300 на іншій ділянці фронту. Тоді росіяни помітили наближення дрона та спробували збити його за допомогою автоматів, але дрон-камікадзе все одно долетів до мети.