"Пушки не спасли": ВСУ показали применение дронов Switchblade-300 на Донбассе (видео)

Россияне закрепились на холме и вооружились антидроновыми ружьями "СПГ", но они не смогли сбить быстрый американский БПЛА.

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Силы специальных операций Вооруженных сил Украины с помощью дрона-камикадзе Switchblade-300 уничтожили группу российских военных. Видеозапись атаки командование опубликовало в Facebook.

ССО успешно применили беспилотное вооружения на донецком направлении, где окопались российские солдаты. Украинские воины спрятались на чердаке частного дома, где установили ноутбук и пульты управления. Сначала воины запустили квадрокоптер DJI Mavic с позывным "Надсмотрщик" и с помощью его камеры обнаружили позицию россиян.

После этого двое бойцов ССО установили посреди поля пусковую установку в виде тубуса и отправили в полет Switchblade-300, а один из операторов направил его в сторону оккупантов, используя пульт и защищенный ноутбук. Судя по ролику, украинские защитники запустили несколько дронов-камикадзе, поразивших россиян.

"Операторы ССО Украины отправили в ад очередную партию оккупантов. Вражеские огневые средства, такие как ПЗРК "Игла", два вида ПТУРов ("Корнет" и "Фагот"), дрон-пушки "СПГ" не спасли их от уничтожения", — отметила пресс-служба.

Switchblade-300 представляет собой барражирующий боеприпас, предназначенный для уничтожения живой силы и легкой техники. Такие дроны оснащены камерой с 50-кратным зумом, позволяющей оператору вручную управлять полетом на расстоянии до 10 км и попадать по целям с высокой точностью. Сам БПЛА весит всего 2,5 кг, что позволяет легко переносить его и использовать на поле боя. Он может лететь до 15 минут со скоростью 150 км/ч.

Украинский журналист, главный редактор сайта "Цензор.net" Юрий Бутусов в Telegram обратил внимание, что командование ССО впервые подробно показали применение Switchblade-300. По его мнению, точность попадания операторов по российским солдатам говорит о том, что подразделение хорошо подготовилось.

Впрочем, еще в декабре работу Switchblade-300 по уничтожению оккупантов показал 3-й отдельный полк ССО имени князя Святослава Храброго. Военные сообщили, что запустили дрон по противотанковой группе ВС РФ, а после взрыва один солдат погиб и еще четверо были ранены.

В феврале ВСУ уже показали применение дронов Switchblade 300 на другом участке фронта. Тогда россияне заметили приближение дрона и попытались сбить его с помощью автоматов, но дрон-камикадзе все равно долетел к цели.