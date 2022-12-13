Операторы ССО уничтожили российский расчет ПТРК дроном Switchblade 300 (видео)

Военные запустили два дрона-камикадзе. Первый уничтожил противотанковую позицию врага, а второй поразил живую силу оккупантов.

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Бойцы Сил специальных операций при помощи дрона-камикадзе Switchblade-300 ликвидировали вражеский расчет ПТРК. Об этом сообщает пресс-служба 3-го отдельного полка ССО имени князя Святослава Храброго.

Операторы ССО дроном-камикадзе уничтожили расчет российской противотанковой группы. Отмечается, что в результате удара погиб 1 и ранено еще 4 военнослужащих ВС РФ.

"Точная работа операторов ССО Украины с использованием ударного БПАК на одном из операционных направлениях. Во время поддержки наступательных действий Сил обороны, в результате первого удара было ликвидировано расчет ПТРК врага. Вторым дроном-камикадзе — утилизировано еще больше живой силы врага", — написали в описании к публикации.

Switchblade-300 — это разработка американской компании AeroVironment. США передали определенное количество дронов-камикадзе украинской армии. Дрон был разработан в 2011 году. Основные характеристики дрона Switchblade-300:

дальность действия — 10 км

длительность полета — 15 минут

высота полета — от 150 до 4500 м

максимальная скорость — 160 км

Напомним, в конце октября заявлялось, что Украина получит 10 дронов-камикадзе Switchblade 600.

Также в Китае показали дрон-камикадзе FH-901, который стал своеобразным ответом американскому Switchblade.