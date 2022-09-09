Ответ американским Switchblade: Китай показал в действии новые ударные дроны FH-901

Во время авиашоу ударный БПЛА демонстративно уничтожил танк предполагаемого противника.

Государственная Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники в Пекине представила дрон-камикадзе FH-901, который должен стать ответом Switchblade. Об этом пишет издание Global Times.

В рекламном ролике, представленном на форуме по беспилотным аппаратам, показали, как БПЛА, похожий на FH-901, пикирует на танк и взрывается, уничтожая бронетехнику. По информации Global Times, китайский дрон может запускаться не только с земли, но и сбрасываться с самолетов или более крупных беспилотников, находящихся в воздухе. Оружие оснащено полезной нагрузкой для радиоэлектронной или инфракрасной разведки, которая действует как система наведения.

Известные характеристики FH-901

Общий вес: 9 кг

Вес боеголовки: 3,5 кг

Радиус действия: 15 км

Время полета: около 60 мин.

Рабочая высота: 100-150 м

Крейсерская скорость полета: 100 км/ч

Скорость пикирования: 288 км/ч

Наблюдатели сравнили китайскую новинку с дроном-беспилотником Switchblade, который производит компания AeroVironment из США. В последнее время американские "камикадзе" сильно прославились благодаря Вооруженным силам Украины, которые использовали их против российских оккупантов.

С 2004 года Китайская корпорация разрабатывает две линейки беспилотных летательных аппаратов: CH и FH. В пресс-релизе отмечается, что многие аппараты экспортируются в другие страны, а также применяются в гражданских целях: для аэрогеофизических исследований, тушения лесных пожаров, картографирования и спасения людей во время катастроф. Разработчики постоянно увеличивают опыт, а вместе с тем повышают производительность своих дронов. На форуме также представили модели CH-4, CH-5 и CH-10.

Недавно Китай показал БПЛА WZ-8, предназначенный для уничтожения истребителей. Он может развивать скорость до 3700 км/ч, поэтому практически недосягаем для ракет противовоздушной обороны.

Писали также, как БПЛА Switchblade 600 помогут Украине освободить Херсон и Крым. Сэмюэл Бендетт из Центра военно-морского анализа и Центра новой американской безопасности США утверждает, что эти дроны-камикадзе способны работать за пределами досягаемости российских систем.