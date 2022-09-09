Відповідь американським Switchblade: Китай показав у дії нові ударні дрони FH-901

Під час авіашоу ударний БПЛА демонстративно знищив танк передбачуваного супротивника.

Державна китайська корпорація аерокосмічної науки і техніки в Пекіні представила дрон-камікадзе FH-901, який має стати відповіддю Switchblade. Про це пише видання Global Times.

У рекламному ролику, представленому на форумі безпілотними апаратами, показали, як БПЛА, схожий на FH-901, пікірує на танк і вибухає, знищуючи бронетехніку. За інформацією Global Times, китайський дрон може запускатися не тільки із землі, а й скидатися з літаків або більших безпілотників, що знаходяться у повітрі. Зброя оснащена корисним навантаженням для радіоелектронної або інфрачервоної розвідки, що діє як система наведення.

Відомі характеристики FH-901

загальна вага: 9 кг;

вага боєголовки: 3,5 кг;

радіус дії: 15 км;

час польоту: приблизно 60 хв.;

робоча висота: 100-150 м;

крейсерська швидкість польоту: 100 км/год;

швидкість пікірування: 288 км/год.

Спостерігачі порівняли китайську новинку з дроном-безпілотником Switchblade, який виробляє компанія AeroVironment із США. Останнім часом американські "камікадзе" сильно уславилися завдяки Збройним силам України, які використали їх проти російських окупантів.

З 2004 року Китайська корпорація розробляє дві лінійки безпілотних літальних апаратів: CH та FH. У пресрелізі зазначається, що багато апаратів експортуються в інші країни, а також застосовуються у цивільних цілях: для аерогеофізичних досліджень, гасіння лісових пожеж, картографування та порятунку людей під час катастроф. Розробники постійно збільшують досвід, і водночас підвищують продуктивність своїх дронів. На форумі також представили моделі CH-4, CH-5 та CH-10.

Нещодавно Китай показав БПЛА WZ-8, призначений для знищення винищувачів. Він може розвивати швидкість до 3 700 км/год, тому практично недосяжний для ракет протиповітряної оборони.

Писали також, як БПЛА Switchblade 600 допоможуть Україні звільнити Херсон і Крим. Семюел Бендетт із Центру військово-морського аналізу та Центру нової американської безпеки США стверджує, що ці дрони-камікадзе здатні працювати за межами досяжності російських систем.