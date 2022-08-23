Експерти розповіли, як БПЛА Switchblade 600 допоможуть Україні звільнити Херсон та Крим

Експерти розповіли, для чого призначені Switchblade 600. Ці баражуючі боєприпаси сильно відрізняються за характеристиками від вже переданих Україні Switchblade 300.

США можуть передати Україні близько 10 баражуючих боєприпасів (або безпілотників-камікадзе) Switchblade 600. Контракт на дослідження та розробку буде укладено в найближчі 30 днів, про що пише видання Newsweek.

Повідомляється, що Switchblade 600 було обіцяно Україні понад п'ять місяців тому, проте поки вони не надходили на озброєння до ЗСУ. Щоправда, всього очікується постачання лише 10 таких пристроїв, оскільки Switchblade 600 раніше виготовлялися лише в невеликих кількостях для тестів, а великої виробничої лінії не було налагоджено.

У матеріалі сказано, що переваги баражуючих боєприпасів Switchblade 600 включають велику вибухову потужність, велику дальність дії і здатність перебувати в районі протягом більш тривалого часу. Switchblade 600, призначений для ураження великих броньованих машин та танків.

Експерти впевнені, що такі БПЛА можуть допомогти Україні звільнити Херсон і навіть півострів Крим від російських військ. Так, експерт із Центру військово-морського аналізу та Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт сказав, що Switchblade 600 можуть працювати за межами діапазону роботи російських систем.

А ось старший директор Центру військової та політичної могутності Фонду захисту демократій Бредлі Боуман сказав: "Ви можете використати 300-й, щоб пошкодити радар, але чим більше ціль захищена бронею, тим сильніше вам знадобиться Switchblade 600".

Зазначається, що раніше Штати передавали Україні баражуючі боєприпаси Switchblade 300 та Phoenix Ghost, які не настільки потужні, як Switchblade 600.

Також нагадаємо, що міноборони ФРН не має наміру постачати Україні більше зброї. Міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію депутатів бундестагу поставити Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення бундесверу.

Крім того, Фокус повідомляв, що продаж російської зброї за кордон впав у шість разів. Війна з Україною зробила погану рекламу російській зброї, завдавши величезної репутаційної шкоди військово-промисловому комплексу Росії.

Ще повідомлялося, що Євросоюз хоче створити місію для тренування військових ЗСУ. Жозеп Боррель підтвердив, що тренуватимуть українських бійців в одній із країн, яка має з Україною спільні кордони.