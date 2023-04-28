Хорошо показали себя в Украине: армия США заказала больше дронов Switchblade 300 (видео)

Военные купят у производителя беспилотники Switchblade 300 на сумму $64, часть из них США передадут странам-союзникам.

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Армия США заказала у компании AeroVironment дополнительные дроны-камикадзе Switchblade 300 на фоне успешного применения технологии украинскими войсками. Об этом пишет The Defence Post.

Американские военные выделили еще $64 млн на закупку Switchblade 300, сообщается, что часть дронов планируют продать армии Франции и другим странам-союзникам. Соглашение дополняет первоначальный контракт с компанией AeroVironment, увеличивая общее финансирование до $231,3 млн. Заказанные Switchblade должны доставить к июля 2024 года.

Армия США использует барражирующие боеприпасы Switchblade 300 уже более 10 лет. Они позволяют военным вести разведку и наблюдение, передавая видео через камеру с 50-кратным зумом и координаты GPS в реальном времени. Кроме того, дроны могут захватывать цели, а затем атаковать их с высокой точностью или прерывать пикирование на ходу, возвращаясь к обычному полету.

Характеристики дрона Switchblade 300

вес — 2,5 кг;

дальность полета — 10 км;

скорость полета — до 150 км/ч;

продолжительность полета — 15 мин.

Вооруженные силы США начала использовать беспилотники Switchblade 300 для уничтожения позиций противников в Афганистане, неуязвимых для артиллерии, но дроны не получили большой популярности. Однако война в Украине заставила военных пересмотреть отношение к беспилотникам и барражирующим боеприпасам в частности.

"Switchblade 300 продолжает оставаться важным оружием в арсенале беспилотных систем вооруженных сил Украины", — заявил вице-президент AeroVironment Tactical Missile Systems Бретт Хаш. — "Этот новый контракт еще раз демонстрирует глобальный спрос на готовые к производству, проверенные в боях комплексы Switchblade 300. Для нас большая честь, что Switchblade 300 продолжает поддерживать армию США и наших союзников".

В апреле 2022 года стало известно, что США впервые передали Украине дроны Switchblade 300. Их уже успешно применяют для поражения живой силы ВС РФ.

К примеру, в марте 2023 года появилось видео, как ССО ВСУ уничтожили группу российских военных дроном Switchblade 300. Оккупанты закрепились на холме в Донецкой области и отбивались от БПЛА антидроновыми пушками, которые не смогли помешать американскому аппарату.

В апреле появилась информация, что разработчики модифицируют Switchblade 300, увеличив время полета на 50%. Для этого на них установят более емкие батареи от Amprius.