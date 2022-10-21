В США затизерили самый технологичный бомбардировщик B-21 Raider (видео)

Компания потратила 7 лет с момента подписания контракта до производства самолетов. В начале декабря покажут сразу 6 стелс-бомбардировщиков.

Related video

Американская корпорация Northrop Grumman показала тизер-анонс бомбардировщика нового поколения B-21 Raider. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе тизера компания анонсировала полноценный анонс бомбардировщика нового поколения 2 декабря. Презентация состоится на площадке компании в Палмдейле. Доступ туда будет только по приглашениям.

Сама компания называет анонс историческим моментом так как B-21 — это самый передовой и новаторский военный самолет из когда-либо созданных. Контракт на разработку перспективного стратегического бомбардировщика для ВВС США был получен еще в 2015 году. За это время компании удалось организовать интернациональную команду для всех этапов разработки самого современного бомбардировщика.

Сейчас на предприятии в Калифорнии завершают производство первых 6 самолетов. Первый полет уже запланирован на следующий год. Однако окончательные сроки будут приняты после результатов наземных испытаний.

"Northrop Grumman гордится нашим партнерством с ВВС США, поскольку мы поставляем B-21 Raider, самолет шестого поколения, оптимизированный для операций в крайне сложных условиях", — сказал Том Джонс, корпоративный вице-президент и президент Northrop Grumman Aeronautics Systems.

Напомним, анонс самолетов В-21 Raider состоялся в конце сентября. В производстве находится сразу 6 стелс-бомбардировщиков.

Ранее сообщалось, что строительство стелс-бомбардировщиков В-21 Raider стартовало в феврале 2022 года. Войти в строй самолет должен в середине 2020-х годов.