У США затизерили найтехнологічніший бомбардувальник B-21 Raider (відео)

Компанія витратила 7 років із моменту підписання контракту до виробництва літаків. На початку грудня покажуть одразу 6 стелс-бомбардувальників.

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Американська корпорація Northrop Grumman показала тизер-анонс бомбардувальника нового покоління B-21 Raider. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Під час тизера компанія анонсувала повноцінний анонс бомбардувальника нового покоління 2 грудня. Презентація відбудеться на майданчику компанії у Палмдейлі. Доступ туди буде лише на запрошення.

Сама компанія називає анонс історичним моментом так як B-21 — це передовий і новаторський військовий літак з будь-коли створених. Контракт на розробку перспективного стратегічного бомбардувальника для ВПС США отримано ще 2015 року. За цей час компанії вдалося організувати міжнародну команду для всіх етапів розробки найсучаснішого бомбардувальника.

Наразі на підприємстві в Каліфорнії завершують виробництво перших 6 літаків. Перший політ уже заплановано наступного року. Однак остаточні терміни ухвалять після результатів наземних випробувань.

"Northrop Grumman пишається нашим партнерством із ВПС США, оскільки ми поставляємо B-21 Raider, літак шостого покоління, оптимізований для операцій у вкрай складних умовах", — сказав Том Джонс, корпоративний віцепрезидент і президент Northrop Grumman Aeronautics Systems.

Нагадаємо, анонс літаків В-21 Raider відбувся наприкінці вересня. У виробництві знаходиться одразу 6 стелс-бомбардувальників.

Раніше повідомлялося, що будівництво стелс-бомбардувальників В-21 Raider стартувало в лютому 2022 року. Стати на озброєння літак повинен у середині 2020-х років.