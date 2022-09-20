США викотять на публіку секретний бомбардувальник В-21 Raider за два місяці

Наразі у виробництві знаходиться відразу 6 стелс-бомбардувальників B-21 Raider. Перший політ літак має здійснити вже наступного року.

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ВПС США планують показати стелс-бомбардувальник нового покоління B-21 Raider. Про це повідомляє Breaking Defense.

Першого тижня грудня ВПС США планують провести захід, на якому покажуть новий стелс-бомбардувальник. Про це повідомив виконавчий директор із закупівель ВПС Ендрю Хантер під час круглого столу з журналістами.

Точної дати заходу нині ще немає, але він точно відбудеться на підприємстві Northrop Grumman у Каліфорнії. Відомо, що контракт на виробництво 6 B-21 Raider було підписано у 2015 році. Перший політ стелс-бомбардувальника заплановано на 2023 рік.

ВПС США запросили 5 мільярдів доларів на B-21 у 2023 фінансовому році, включаючи 1,7 мільярда доларів на фінансування закупівель, хоч і не розкривається, скільки бомбардувальників буде закуплено. Загалом ВПС планують закупити не менше 100 B-21 Raider. Прогнозується, що кожен B-21 коштуватиме приблизно 550 мільйонів доларів.

Нагадаємо, виробництво стелс-бомбардувальників В-21 Raider стартувало в лютому 2022 року. Почати використовувати літак планують у середині 2020-х років.

Раніше повідомлялося, що літак B-21 Raider зможе керувати роєм дронів. На таке рішення у Штатах вирішили піти через дорожнечу програми стелс-бомабрдувальника.