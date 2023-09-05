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Диджитал

Сбивает дроны и прожигает 8 мм брони: военные испытали лазерную пушку Titanis (видео)

Titanis, лазерное оружие, лазерное ПВО
Фото: EOS | Лазер Titanis способен бороться с дронами и даже гиперзвуковыми ракетами

Комплексом Titanis уже заинтересовались представители стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Америки.

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Оборонная компания Electro Optic Systems (EOS) из Австралии 25 августа провела испытания своего лазерного оружия Titanis на полигоне Клондайк в западной части Нового Южного Уэльса (США). Разработчики отчитались об успехах своей "бесшумной и смертоносной" системы на официальном сайте.

Энергетическая система Titanis с водяным охлаждением и мощностью 34 кВт успешно уничтожила дроны. Кроме того, лазер прожигала стальные пластины толщиной 8 мм на расстоянии более километра, что дает возможность бороться не только с беспилотниками, но и с легкой бронированной техникой врага.

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Вот как система Titanis поражает дроны
Фото: EOS

Система Titanis обнаруживает и отслеживает цели с помощью современного импульсного доплеровского радара 4D AESA и пассивного радиочастотного обнаружения. Система отслеживает угрозу с помощью высокоточных инфракрасных камер и камер дневного света, а также передового программного обеспечения для видеослежения, а затем использует некинетический ингибитор радиочастот (РЧ) для борьбы с дронами. Если радиочастотный ингибитор не сработает, Titanis переключается на жесткое уничтожение лазером.

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Titanis построен на основе проверенных на практике подсистем для обнаружения всех типов дронов, включая неподвижное крыло и квадрокоптеры массой до 600 кг. Система предлагает возможности обнаружения и поражения целей врага со временем отклика от 1 до 4 секунд, что обеспечивает быстрое реагирование на угрозы БПЛА. Кроме лазера модуль Titanis можно оснастить дополнительным пулеметом калибра 7,62 мм для более широкого выбора способа уничтожения целей.

лазерная система, пулемет, EOS Fullscreen
Вместе с лазером можно установить скорострельный пулемет
Фото: EOS

Мэтт Джонс, исполнительный вице-президент EOS по оборонным системам, сказал, что система предназначена для борьбы с дронами, но ее можно улучшить нарастив мощность для уничтожения целого ряда объектов: бронетехники, высокоскоростных ракет или гиперзвуковых ракет.

"Направленная энергия как технология имеет широкий спектр применений: от маломощных систем подавляющих датчики до очень мощных систем, которые могут сбивать гиперзвуковые ракеты даже из космоса", — он сказал.

Разработчики системы подчеркивают, что направленная энергия имеет огромные технические преимущества по сравнению с другими способами уничтожения техники противника. Это играет важную роль, поскольку ракеты и дроны летят все быстрее и только лазер, бьющий по цели со скоростью света (300 тыс. км/с.) способен их остановить.

В Electro Optic Systems отмечают, что ее комплексом Titanis уже заинтересовались представители стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Америки. Есть множество правительственных чиновников, проявляющих особый интерес к развитию энергетического оружия.

Но пока что компания не заключала никаких контрактов на систему направленной энергии Titanis и продолжает ее улучшать.

"Наши испытания на полигоне, — это демонстрация того, что технология работает, и что мы можем эффективно противостоять дронам с помощью направленной энергии", — заявляет Мэтт Джонс.

Ранее Фокус сообщал, что Израиль собирается стать первой страной в мире, которая запустит лазерную ПВО. Как уверяют в компании Rafael Advanced Defense Systems, она должна защитить страну от вражеских дронов и авиации.

Китайские ученые заявили о создании "бесконечного" боевого лазера. Благодаря новой системе охлаждения лазерные установки могут стать компактнее и не перегреваться. Если это правда, то науку и военную промышленность ждет огромный прорыв.