Пушка-робот справится и с дронами, и с бронетехникой: инженеры показали EOS R600MC (видео)

Автономная башня, которую можно установить на бронетранспортеры, может использовать заряды Javelin и ракеты Stinger.

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Компания EOS Defense Systems USA опубликовала кадры своих систем дистанционного вооружения EOS R600MC с противотанковыми управляемыми ракетами Northrop Grumman M230LF и Javelin, установленными на бронированной многоцелевой машине (AMPV), сообщает Military leak. AMPV — это программа армии США по замене бронетранспортера M113 (времен Корейской войны) и семейства подобных ему машин.

По заявлению разработчиков, их башня R600 (R600MC) является единственным дистанционным боевым модулем, который обеспечивает как огневую мощь среднего калибра, так и дополнительную смертоносность нескольких противотанковых или зенитных ракет, и все это в системе, которая весит чуть более 700 кг.

R600MC поможет пехоте эффективно противостоять любой угрозе на современном поле боя. Командиры могут настроить дополнительные ракетные блоки для защиты от наиболее опасных целей – дронов и бронетехники врага. Кроме того, доступные 30-мм снаряды с взрывателем также могут использоваться для уничтожения противника в укрытии. Башня может конфигурироваться с различными типами боеприпасов, включая Javelin, Stinger, Coyote или APKWS.

EOS R600MC весит всего 700 кг и ее можно установить даже на легкую бронетехнику Фото: EOS

Интегрированный сенсорный блок с D/R/I 12+/5+/4+ км обеспечивает как дневную, так и тепловизионную оптику, что позволяет операторам Javelin обнаруживать, идентифицировать и поражать цели на расстоянии более 4000 м. Благодаря малому весу и высокой поражающей способности роботизированную башню R600MC можно установить на средних колесных или гусеничных платформах, что значительно дополняет общую огневую мощь механизированного корпуса или мобильного подразделения.

На сегодня компания EOS — единственная в мире, предлагающая дистанционно управляемую боевую башню, на которую можно установить любое вооружение от калибра 5,56 до пушки 30x173 мм и стрелять из них точно в движении на большом расстоянии. Компания за более чем 25 лет заработала прочную репутацию среди мировых заказчиков и у Пентагона.

Ранее сообщалось, что в Турции собираются модернизировать бронетранспортер М113, добавив систему дистанционного управления и улучшив защиту. Новый беспилотник назовут Shadow Rider.

А еще Фокус рассказывал, что в Испании решили переделать БТР М113 в беспилотную платформу. Беспилотник можно будет использовать для опасных операций без угрозы жизни для экипажа.