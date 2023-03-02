"Второе дыхание" в Испании решили переделать БТР М113 в беспилотную платформу (фото)

Беспилотник можно будет использовать для опасных операций без угрозы жизни для экипажа.

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Испания планирует переделать устаревающие БТРы M113 в беспилотные платформы. Об этом сообщает испаноязычное Infodefensa.

Компания Star Defense Logistics & Engineering будет проводить роботизацию бронетранспортера М113. Это часть более глобальной программы предприятия по созданию беспилотных наземных систем.

Первый прототип беспилотного М113 уже проходит испытания. Он может работать абсолютно автономно и без вмешательства оператора. Помимо этого его можно запрограммировать для следования по определенному маршруту или следовать за другой машиной. Поэтому М113 можно будет использовать в качестве машин поддержки в логистических задачах.

Сейчас на прототипе испытывают различные варианты с полезной нагрузкой и различным оборудованием. Это позволит использовать БТРы в задачах с более высокой степенью риска, например, прорыв минных полей, эвакуации раненых с поля боя или логистических задачах.

В испанской армии БТР М113 уже считается устаревшей платформой. Поэтому его роботизация дает вторую жизнь машине, пишут в издании. Их будут списывать с вооружения. Машина способна развивать скорость до 64 км/ч по шоссе и до 40 км/ч по бездорожью. Также M113 способен преодолевать мелкие водоемы со скоростью до 5,8 км/ч. Дальность хода составляет 480 км.

Напомним, 14 ноября Украина получила 10 БТР М113 со 120-мм минометами на борту.

22 февраля 2023 года сообщалось, что Испания готовит первую партию танков Leopard 2 для Украины.