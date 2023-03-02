"Друге дихання": в Іспанії вирішили переробити БТР М113 на безпілотну платформу (фото)

Безпілотник можна використовувати для небезпечних операцій без загрози життю для екіпажу.

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Іспанія планує переробити старі БТРи M113 на безпілотні платформи. Про це повідомляє іспаномовне Infodefensa.

Компанія Star Defense Logistics & Engineering проводитиме роботизацію бронетранспортера М113. Це частина глобальної програми підприємства зі створення безпілотних наземних систем.

Перший прототип безпілотного М113 проходить випробування. Він може працювати абсолютно автономно та без втручання оператора. Крім цього, його можна запрограмувати для проходження певним маршрутом або слідування за іншою машиною. Тому М113 можна буде використовувати як машину підтримки в логістичних завданнях.

Зараз на прототипі випробовують різні варіанти з корисним навантаженням і різним обладнанням. Це дозволить використовувати БТРи в завданнях із високим ступенем ризику, наприклад, прориві мінних полів, евакуації поранених із поля бою чи логістичних завданнях.

В іспанській армії БТР М113 вважається застарілою платформою. Тому його роботизація дає друге життя машині, пишуть у виданні. Їх списуватимуть із озброєння. Машина здатна розвивати швидкість до 64 км/год на шосе і до 40 км/год бездоріжжям. Також M113 здатний долати дрібні водойми зі швидкістю до 5,8 км/год. Дальність ходу становить 480 км.

Нагадаємо, 14 листопада Україна отримала 10 БТР М113 зі 120-мм мінометами на борту.

22 лютого 2023 повідомлялося, що Іспанія готує першу партію танків Leopard 2 для України.