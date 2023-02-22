Іспанія готує першу партію танків: 6 Leopard відправлять ЗСУ вже до початку квітня, — ЗМІ

В Міністерстві оборони Іспанії підтвердили постачання шести танків Leopard в Україну. Нині вони на ремонті.

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Постачання шести бойових танків Leopard Збройним силам України підтвердила Маргарита Роблес, міністр оборони Іспанії. У Міноборони не виключають постачання додаткових танків у майбутньому, якщо цього вимагатимуть український уряд та союзники. Про це повідомили в іспанському ЗМІ.

22 лютого, за дві доби до річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України, на планетарному засіданні Конгресу Роблес підтвердила, що Іспанія поставить українським захисникам шість оновлених німецьких танків Leopard 2А4.

Конкретних термінів посадовиця не назвала, однак раніше вона заявляла, що танки мають підготувати до кінця березня або початку квітня. Іспанські журналісти поділились, що Роблес згадала про можливість додаткового постачання танків у майбутньому. Однак відправлення в Україну танків Leopard найсучаснішої моделі у Міноборони Іспанії категорично виключають. Пояснюють це тим, що техніка необхідна для національної оборони країни.

Нині танки перебувають на заводі Santa Bárbara Sistemas, що належить General Dynamics European Land Systems (GDELS), в місті Алькала-де-Гуадаїра.

Як вже писав Фокус, на зберіганні в Іспанії знаходиться 53 танки, однак вони перебувають в різному технічному стані. Орієнтовно ремонт одного Leopard обходиться іспанцям у €500 тисяч.

Нагадаємо, 4 лютого в медіа Sky News показали, як проходять навчання українських оборонців в Іспанії. На опублікованих фото захисники України проходять муштру в академії піхотних військ в іспанському Толедо.

Раніше, 1 лютого, міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала постачання Україні 20 бронетранспортерів M-113. Вони на той момент знаходились у Латвії.