Испания готовит первую партию танков: 6 Leopard отправят ВСУ уже к началу апреля, — СМИ

В Министерстве обороны Испании подтвердили поставку шести танков Leopard в Украину. Сейчас они на ремонте.

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Поставку шести боевых танков Leopard Вооруженным силам Украины подтвердила Маргарита Роблес, министр обороны Испании. В Минобороны не исключают поставки дополнительных танков в будущем, если этого потребуют украинское правительство и союзники. Об этом сообщили в испанском СМИ.

22 февраля, за двое суток до годовщины полномасштабного вторжения России на территорию Украины, на планетарном заседании Конгресса Роблес подтвердила, что Испания поставит украинским защитникам шесть обновленных немецких танков Leopard 2А4.

Конкретных сроков чиновница не назвала, однако ранее она заявляла, что танки должны подготовить до конца марта или начала апреля. Испанские журналисты поделились, что Роблес упомянула о возможности дополнительной поставки танков в будущем. Однако отправку в Украину танков Leopard самой современной модели в Минобороны Испании категорически исключают. Объясняют это тем, что техника необходима для национальной обороны страны.

В настоящее время танки находятся на заводе Santa Bárbara Sistemas, принадлежащем General Dynamics European Land Systems (GDELS), в городе Алькала-де-Гуадаира.

Как уже писал Фокус, на хранении в Испании находится 53 танка, однако они находятся в разном техническом состоянии. Ориентировочно ремонт одного Leopard обходится испанцам в 500 тысяч евро.

Напомним, 4 февраля в медиа Sky News показали, как проходят учения украинских защитников в Испании. На опубликованных фото защитники Украины проходят муштру в академии пехотных войск в испанском Толедо.

Ранее, 1 февраля, министр обороны Испании Маргарита Роблес анонсировала поставки Украине 20 бронетранспортеров M-113. Они в тот момент находились в Латвии.