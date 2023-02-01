Испания отправит в Украину 20 бронетранспортеров M-113, — Минобороны страны

По словам министра обороны Роблес, бронетранспортеры отправят в Украину уже в следующий понедельник из Латвии.

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Испания собирается отправить в Украину 20 бронетранспортеров М-113. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес во время визита в Латвию, пишет Europa Press.

Сообщается, что бронетранспортеры отправят уже в понедельник. М-113 на данный момент находятся в Латвии. Испанские силы развернуты там в рамках миссия сдерживания НАТО. Там же находятся и 6 танков Leopard, которые также будут отправлены в Украину.

Издание пишет, что компания Санта-Барбара уже работает над ремонтом и восстановлением танков Leopard 2A4. Они более 10 лет находились в Казетасе, Сарагоса.

Бронетранспортеры М-113

Американский бронетранспортер М-113 выпускали до 2007 года. Длительное время оставался основным бронетранспортером США. По состоянию на 2022 год, используются более чем в 44 странах мира. Вооружение состоит из одного 12,7-мм пулемета M2HB.

Ранее Фокус писал, что Испания в первой партии сможет передать Украине до 6 танков Leopard 2A4. На хранении находится 53 танка, которые находятся в разном техническом состоянии. Поэтому Украине не смогут их сразу передавать в больших количествах, отмечают журналисты.

Также сообщается, что Германия хочет быстро заменить танки, предназначенные Украине. Глава минобороны ФРГ сказал, что танки Leopard могут сыграть важную роль в борьбе украинцев против агрессии России.

Еще напомним, что в WSJ заявили, что США объявят о поставке Украине дальнобойных ракет GLSDB уже в пятницу. В Украину будут переданы не изъятые из запасов США ракеты, а новые, поэтому их доставка может занять больше времени.