США объявят о поставке Украине дальнобойных ракет GLSDB уже в пятницу, — WSJ

В Украину будут переданы не изъятые из запасов США ракеты, а новые, поэтому их доставка может занять больше времени.

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Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов, который включит дальнобойные умные ракеты GLSDB, уже в грядущую пятницу, 3 февраля. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает американское издание Wall Street Journal.

"Ожидается, что следующая партия военной помощи США для Украины, о которой может быть объявлено уже в пятницу, впервые будет включать умные бомбы большей дальности, сообщили источники, знакомые с этим вопросом", — говорится в публикации.

Журналисты указали, что GLSDB будут поставляться в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, которая финансирует приобретение или создание нового оружия, а не изъятие старого из запасов Соединенных Штатов. Техника, финансируемая по этой программе, обычно доставляется в Украину дольше, чем та, которая передается из запасов Вашингтона, отметило издание.

Ракеты были разработаны в течение последних нескольких лет компанией Boeing Co. в партнерстве со шведской Saab AB и производятся на заводе американской компании в Сент-Чарльзе, штат Миссури. Boeing Co. подтвердил, что у него есть запасы GLSDB, однако отказался комментировать потенциальную передачу ракет Украине.

Издание описывает GLSDB как 113-килограммовую высокоточную бомбу, прикрепленную к ракете. Дальность действия составляет около 150 км, что больше, чем у любой бомбы, которую США до этого поставляли Украине. GLSDB может быть запущена из ракетных установок, таких как система HIMARS. Боеприпасы оснащены крыльями, позволяющими им планировать к цели, и ракетным двигателем, обеспечивающим дополнительную дальность полета. Это позволяет точно нацеливать ракету, как если бы она был запущен с самолета, не подвергая пилота риску и с меньшими затратами. Оружие также имеет усовершенствованные системы слежения, чтобы сделать его более точной, с заявленной точностью до ширины автомобильной шины.

Напомним, в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка дальнобойных ракет Украине это "прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации".

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