Защита от дронов и ракет: Thales передат войскам Украины современную РЛС GM200

Радар может отслеживать воздушные и наземные объекты на расстоянии до 250 км, а также объединяться с системой ПВО SAMP/T.

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Международная промышленная группа Thales изготовит для Украины радиолокационные станции Ground Master 200 (GM200) за деньги, которые выделит Франция. Об этом французский министр обороны Себастьян Лекорню объявил во время брифинга, запись которого опубликована в Twitter.

По его словам, Франция подпишет договор с Thales 1 февраля. Затем производителю передадут средства из специального фонда поддержки Украины. Предполагается, что вскоре министр обороны Украины Алексей Резников посетит предприятие, где ему представят радиолокационную станцию.

Себастьян Лекорню отметил, что Алексей Резников сообщил ему о потребности украинской армии в таких радарах еще в декабре 2022 года. GM 200 должны значительно улучшить защиту воздушного пространства Украины.

GM 200 — это мобильная радиолокационная станция для обнаружения воздушных угроз, которая входит в линейку радаров Ground Master. Она представляет собой контейнер с оборудованием, который устанавливается на грузовой автомобиль с колесной платформой 8 на 8. Многодиапазонный радар может выявлять воздушные цели в радиусе до 250 км (до 100 км в боевом режиме), а также следить за объектами на поверхности.

Отрытая архитектура позволяет объединять GM 200 с другими системами линейки Ground Master, системами управления и комплексами ПВО. Кроме того, РЛС может работать в паре с системой ПВО SAMP/T, которую украинские войска должны вскоре получить от зарубежных партнеров.

28 января стало известно, что ВСУ получат системы ПВО SAMP/T и снаряды Aster-30. Они способны перехватывать цели на расстоянии до 100 км, в том числе баллистические ракеты.

Ранее писали, что украинская армия разработала систему, выявляющую воздушные угрозы по звуку на расстоянии до 7 км. Комплексы стоимостью около 20 тысяч гривен каждый помогают отслеживать движение ракет и дронов, потребуется около 600 единиц, чтобы создать надежную сеть для защиты неба.